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Published Сегодня, 08:59

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Двое погибли и один пострадал в столкновении легковушки и КамАЗ в Ростовской области

Взрослый и ребёнок погибли в ДТП с КамАЗ в Ростовской области

3 августа 2024, 08:59
Фото: ГИБДД
Двое погибли и один пострадал в столкновении легковушки и КамАЗ в Ростовской области
Двое погибли и один пострадал в столкновении легковушки и КамАЗ в Ростовской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла ранним утром 3 августа на трассе М-4 «Дон» в Октябрьском сельском поселении. Водитель Lada Vesta слетел с дороги на обочину и врезался в припаркованный КамАЗ. Удар транспортных средств был значительным.

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В результате ДТП погибли 57-летний и 12-летний пассажиры Lada. 59-летний водитель легковушки госпитализирован с травмами.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Ранее восемь человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Ростовской области. Внутри последнего находились дети. По предварительным данным, грузовик врезался в автобус на «встречке».

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