Взрослый и ребёнок погибли в ДТП с КамАЗ в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Авария произошла ранним утром 3 августа на трассе М-4 «Дон» в Октябрьском сельском поселении. Водитель Lada Vesta слетел с дороги на обочину и врезался в припаркованный КамАЗ. Удар транспортных средств был значительным.
В результате ДТП погибли 57-летний и 12-летний пассажиры Lada. 59-летний водитель легковушки госпитализирован с травмами.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
Ранее восемь человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Ростовской области. Внутри последнего находились дети. По предварительным данным, грузовик врезался в автобус на «встречке».