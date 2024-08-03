Взрослый и ребёнок погибли в ДТП с КамАЗ в Ростовской области

В результате ДТП погибли 57-летний и 12-летний пассажиры Lada. 59-летний водитель легковушки госпитализирован с травмами.



Правоохранительные органы начали расследование инцидента.



Ранее восемь человек пострадали в ДТП с фурой и автобусом в Ростовской области. Внутри последнего находились дети. По предварительным данным, грузовик врезался в автобус на «встречке».