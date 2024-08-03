За год продажи квартир в новостройках Ростова выросли почти на четверть

В активном предложении в Ростове сейчас 52 тысячи квартир. Годом ранее их было на две тысячи меньше. На 8% выросло и число квартир в строящихся корпусах. По данным на начало августа 2024 года, их количество составляет 11,4 тысячи. В начале августа прошлого года в Ростове было 10,5 тысяч квартир в возводимых ЖК.