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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

С января по июль 2024 года в Ростове распродали 8,8 тысячи квартир в новостройках

За год продажи квартир в новостройках Ростова выросли почти на четверть

3 августа 2024, 11:55
Фото: 1MI
С января по июль 2024 года в Ростове распродали 8,8 тысячи квартир в новостройках
Динамика роста продаж квартир в новостройках Ростова составила 22% год к году, сообщили корреспонденту RostovGazeta аналитики «Циан».

По договорам долевого строительства в Ростове с января по июль продали 8,8 тысячи квартир в новостройках. За год динамика составила 22%. В 2023 году за тот же период в Ростове купили 7,2 тысячи квартир на первичном рынке жилья.

В активном предложении в Ростове сейчас 52 тысячи квартир. Годом ранее их было на две тысячи меньше. На 8% выросло и число квартир в строящихся корпусах. По данным на начало августа 2024 года, их количество составляет 11,4 тысячи. В начале августа прошлого года в Ростове было 10,5 тысяч квартир в возводимых ЖК.

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Ранее сообщалось, что цены на новостройки взлетели до шести миллионов рублей в июле.

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