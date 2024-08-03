«Земля тряслась, страшно»: как жители Ростовской области пережили ночь атаки дронов

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Ночью произошла атака, в ходе которой было замечено 55 дронов, летящих над регионом. Система ПВО сработала эффективно и устранила угрозу.
Сейчас известно о повреждениях на складах в Каменском и Морозовском районах. Работы по тушению пожаров продолжаются.
Пользователи в соцсетях оставили сотни комментариев и поделились своими эмоциями. Некоторые рассказали, что у них выбило окна, они попросили о помощи.
«Я живу в 100 километрах от Морозовска. У меня стены дома тряслись», — заявили местные жители.
«Земля тряслась, страшно», — пишут пользователи.
«Вся Ростовская область слышала это», — сообщают подписчики. Но некоторые рассказали, что там, где они живут, все было спокойно.
Также они поблагодарили тех, кто сбивает беспилотники и защищает людей.