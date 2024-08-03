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Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

«Земля тряслась, страшно»: как жители Ростовской области пережили ночь атаки дронов

«Земля тряслась, страшно»: как жители Ростовской области пережили ночь атаки дронов

3 августа 2024, 05:16
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области в ночь на субботу, 3 августа, отразили атаку 55 беспилотников, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Ночью произошла атака, в ходе которой было замечено 55 дронов, летящих над регионом. Система ПВО сработала эффективно и устранила угрозу.

Сейчас известно о повреждениях на складах в Каменском и Морозовском районах. Работы по тушению пожаров продолжаются.

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Пользователи в соцсетях оставили сотни комментариев и поделились своими эмоциями. Некоторые рассказали, что у них выбило окна, они попросили о помощи.

«Я живу в 100 километрах от Морозовска. У меня стены дома тряслись», — заявили местные жители.

«Земля тряслась, страшно», — пишут пользователи.

«Вся Ростовская область слышала это», — сообщают подписчики. Но некоторые рассказали, что там, где они живут, все было спокойно.

Также они поблагодарили тех, кто сбивает беспилотники и защищает людей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Атака#Дроны#Происшествия
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