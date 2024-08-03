«Земля тряслась, страшно»: как жители Ростовской области пережили ночь атаки дронов

Ночью произошла атака, в ходе которой было замечено 55 дронов, летящих над регионом. Система ПВО сработала эффективно и устранила угрозу.



Сейчас известно о повреждениях на складах в Каменском и Морозовском районах. Работы по тушению пожаров продолжаются.