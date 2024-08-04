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Posted Сегодня, 16:33

Published Сегодня, 16:33

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Черный дым от пожара в Азове окутал Батайск и Западный в Ростове

Черный дым от пожара в Азове окутал Батайск и Западный в Ростове

4 августа 2024, 16:33
Фото: Телеграм-канал «Ростов сити News»
Черный дым от пожара в Азове окутал Батайск и Западный в Ростове
В Ростовской области распространяется едкий черный дым от возгорания в Азове. Он разошелся на десятки километров и даже окутал часть Ростова-на-Дону, сообщают очевидцы в социальных сетях.

4 августа в Азове пытаются ликвидировать сильнейший пожар. Сначала горела трава и мусор, а затем огонь перекинулся на склады, в которых хранятся автопокрышки. В настоящий момент площадь возгорания составляет пять тысяч квадратных метров.

Жители Батайска, а также Западного района в Ростове жалуются на густой черный дым, из-за которого тяжело дышать. Местами на дорогах видимость из-за дыма снизилась до минимума.

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Видео: Телеграм-канал «Ростов сити News»

Рядом с местом пожара расположены склады горючего. Спасатели уже несколько не могут справиться с возгоранием. На месте происшествия работают более 80 человек и 20 единиц спецтехники. Также привлекли пожарный поезд.

Ранее на Военведе в Ростове-на-Дону загорелся склад, на котором хранится пластик.

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