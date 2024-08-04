Черный дым от пожара в Азове окутал Батайск и Западный в Ростове

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
4 августа в Азове пытаются ликвидировать сильнейший пожар. Сначала горела трава и мусор, а затем огонь перекинулся на склады, в которых хранятся автопокрышки. В настоящий момент площадь возгорания составляет пять тысяч квадратных метров.
Жители Батайска, а также Западного района в Ростове жалуются на густой черный дым, из-за которого тяжело дышать. Местами на дорогах видимость из-за дыма снизилась до минимума.
Рядом с местом пожара расположены склады горючего. Спасатели уже несколько не могут справиться с возгоранием. На месте происшествия работают более 80 человек и 20 единиц спецтехники. Также привлекли пожарный поезд.
Ранее на Военведе в Ростове-на-Дону загорелся склад, на котором хранится пластик.