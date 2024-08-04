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Published Сегодня, 13:42

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Updated Сегодня, 13:44

Пожарные тушат старинное здание в центре Ростова с крыши соседнего дома

Число бригад пожарных удвоили для тушения дома на Серафимовича в Ростове

4 августа 2024, 13:42
Фото: rostovgazeta.ru
Пожарные тушат старинное здание в центре Ростова с крыши соседнего дома
В Ростове-на-Дону горит доходный дом Ботвинникова. По информации регионального УМЧС России, к тушению пожара привлекли около полсотни пожарных и 16 единиц техники.

В центре Ростова-на-Дону загорелось дореволюционное здание, которое расположено на улице Серафимовича, 54. Известно, что это доходный дом Ботвинникова 1917 года постройки. Пожар начался на верхней части строения.

По информации от МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Подразделения МЧС реагируют по уровню 1-Бис, что означает удвоение пожарных бригад.

К тушению привлечены от МЧС 16 единиц техники и 49 человек. При этом, для того, чтобы добраться до огня, спасателям пришлось забраться на крышу смежного здания.

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Пожарные тушат старинное здание в центре Ростова с крыши соседнего дома
Видео: rostovgazeta.ru

На данный момент информации о пострадавших и причинах пожара нет.

Отметим, что здание имеет общую площадь 960 квадратных метров. Пожарные уже около часа ликвидируют возгорание.

Ранее появились кадры страшного возгорания у Соборной площади в Ростове-на-Дону.

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