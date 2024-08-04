Число бригад пожарных удвоили для тушения дома на Серафимовича в Ростове

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В центре Ростова-на-Дону загорелось дореволюционное здание, которое расположено на улице Серафимовича, 54. Известно, что это доходный дом Ботвинникова 1917 года постройки. Пожар начался на верхней части строения.
По информации от МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Подразделения МЧС реагируют по уровню 1-Бис, что означает удвоение пожарных бригад.
К тушению привлечены от МЧС 16 единиц техники и 49 человек. При этом, для того, чтобы добраться до огня, спасателям пришлось забраться на крышу смежного здания.
На данный момент информации о пострадавших и причинах пожара нет.
Отметим, что здание имеет общую площадь 960 квадратных метров. Пожарные уже около часа ликвидируют возгорание.
Ранее появились кадры страшного возгорания у Соборной площади в Ростове-на-Дону.