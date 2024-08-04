Дожди и грозы накроют Ростовскую область в начале недели

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Следующая неделя в Ростове-на-Дону начнется с дождей. Так, в понедельник, 5 августа, ожидается малооблачная погода. Днем воздух прогреется до +27 градусов, а ночью похолодает до +19 градусов. С 12.00 до 18.00 будет идти ливень в сочетании с грозой. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду.
Во вторник, 6 августа, синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками. Дождь начнется 9.00 и закончится только около 15.00 мск. Температура составит +27 градусов днем и +19 градусов ночью. Ветер западный до 7 метров в секунду.
В среду, 7 августа, погода немного успокоится. Днем столбики термометров поднимутся до +28 градусов днем, а ночью будет немного прохладнее — до +20 градусов. Дождь пройдет небольшой и ожидается только в районе 18.00 мск.
В четверг, 8 августа, город вновь накроет ливень. Осадки пройдут в период с 12.00 до 15.00 мск. Температурный фон днем составит +30 градусов, а ночью — +19 градусов.
Ранее сотрудники МЧС опубликовали штормовое предупреждение. Мощная непогода накроет Ростов-на-Дону 5 августа.