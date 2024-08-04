Дожди и грозы накроют Ростовскую область в начале недели

Следующая неделя в Ростове-на-Дону начнется с дождей. Так, в понедельник, 5 августа, ожидается малооблачная погода. Днем воздух прогреется до +27 градусов, а ночью похолодает до +19 градусов. С 12.00 до 18.00 будет идти ливень в сочетании с грозой. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду.