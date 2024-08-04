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Posted Сегодня, 17:15

Published Сегодня, 17:15

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Синоптики предупредили о сильных дождях с грозой на следующей неделе в Ростове

Дожди и грозы накроют Ростовскую область в начале недели

4 августа 2024, 17:15
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики предупредили о сильных дождях с грозой на следующей неделе в Ростове
В Ростове-на-Дону практически на протяжении всей недели ожидаются сильные дожди. Непогода будет держаться вплоть до четверга, сообщает Gismeteo.

Следующая неделя в Ростове-на-Дону начнется с дождей. Так, в понедельник, 5 августа, ожидается малооблачная погода. Днем воздух прогреется до +27 градусов, а ночью похолодает до +19 градусов. С 12.00 до 18.00 будет идти ливень в сочетании с грозой. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду.

Во вторник, 6 августа, синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками. Дождь начнется 9.00 и закончится только около 15.00 мск. Температура составит +27 градусов днем и +19 градусов ночью. Ветер западный до 7 метров в секунду.

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В среду, 7 августа, погода немного успокоится. Днем столбики термометров поднимутся до +28 градусов днем, а ночью будет немного прохладнее — до +20 градусов. Дождь пройдет небольшой и ожидается только в районе 18.00 мск.

В четверг, 8 августа, город вновь накроет ливень. Осадки пройдут в период с 12.00 до 15.00 мск. Температурный фон днем составит +30 градусов, а ночью — +19 градусов.

Ранее сотрудники МЧС опубликовали штормовое предупреждение. Мощная непогода накроет Ростов-на-Дону 5 августа.

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