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Posted 4 августа, 13:55

Published 4 августа, 13:55

Modified 4 августа, 13:57

Updated 4 августа, 13:57

Движение перекрыли в Ростове из-за страшного пожара рядом с Соборной площадью

Движение перекрыли в Ростове из-за страшного пожара рядом с Соборной площадью

4 августа 2024, 13:55
Фото: rostovgazeta.ru.
В Ростове-на-Дону перекрыли движение автомобилей в районе возгорания доходного дома Ботвинникова, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Пожар произошел на улице Серафимовича, 54 в субботу, 4 августа. В настоящее время огонь охватывает крышу заброшенного здания.

Для борьбы с пламенем задействованы 49 человек, которые используют 16 единиц техники. По имеющимся данным, медицинская помощь никому не потребовалась.

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Логвиненко рассказал, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. Все службы находятся на месте.

«Движение транспорта по ул. Серафимовича от дома №62 до пр. Буденновский перекрыто. Просим горожан учитывать это при выборе маршрутов», — уточнил градоначальник.

Он добавил, что возгорание удалось локализовать.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#МЧС#Происшествия
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