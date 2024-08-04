Движение перекрыли в Ростове из-за страшного пожара рядом с Соборной площадью

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Пожар произошел на улице Серафимовича, 54 в субботу, 4 августа. В настоящее время огонь охватывает крышу заброшенного здания.
Для борьбы с пламенем задействованы 49 человек, которые используют 16 единиц техники. По имеющимся данным, медицинская помощь никому не потребовалась.
Логвиненко рассказал, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. Все службы находятся на месте.
«Движение транспорта по ул. Серафимовича от дома №62 до пр. Буденновский перекрыто. Просим горожан учитывать это при выборе маршрутов», — уточнил градоначальник.
Он добавил, что возгорание удалось локализовать.