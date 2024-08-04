Главный тренер футбольного клуба умер прямо во время матча в Ростове

Posted Вчера, 21:28
Published Вчера, 21:28
Modified Вчера, 21:30
Updated Вчера, 21:30
Главный тренер футбольного клуба «Нахичевань-на-Дону» Калин Степанян скончался прямо во время матча любительской лиги Ростовской области с командой «Берберовка». Смерть наставника нахичеванцев подтвердили на сайте клуба. Степанян умер в возрасте 69 лет.
По данным СМИ, тренер успел только провести разминку перед игрой, но внезапно упал без сознания, прибывшие на место врачи не смогли реанимировать бывшего спортсмена.
«Федерация футбола» выразила глубокие соболезнования семье и близким покойного тренера. Калин Степанян был известен как игрок и главный тренер футбольного клуба «Нахичевань-на-Дону». Он начал свою карьеру в 1976 году в «Арарате» в Ереване, а затем в 80-х годах выступал за «Спартак» (Орел) и «Спартак» (Орджоникидзе), где сыграл более трехсот матчей. В качестве тренера он работал в «Алании» в период с 2001 по 2002 год. С 2020 года он занимал пост тренера в «Нахичевани-на-Дону» в Ростове-на-Дону.