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Posted Вчера, 21:28

Published Вчера, 21:28

Modified Вчера, 21:30

Updated Вчера, 21:30

Главный тренер футбольного клуба умер во время матча в Ростове

Главный тренер футбольного клуба умер прямо во время матча в Ростове

3 августа 2024, 21:28
Фото: fcnnd.ru
Главный тренер футбольного клуба умер во время матча в Ростове
Главный тренер команды «Нахичевань-на-Дону» Калин Степанян скончался на 70-м году жизни во время матча любительской лиги Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Главный тренер футбольного клуба «Нахичевань-на-Дону» Калин Степанян скончался прямо во время матча любительской лиги Ростовской области с командой «Берберовка». Смерть наставника нахичеванцев подтвердили на сайте клуба. Степанян умер в возрасте 69 лет.

По данным СМИ, тренер успел только провести разминку перед игрой, но внезапно упал без сознания, прибывшие на место врачи не смогли реанимировать бывшего спортсмена.

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«Федерация футбола» выразила глубокие соболезнования семье и близким покойного тренера. Калин Степанян был известен как игрок и главный тренер футбольного клуба «Нахичевань-на-Дону». Он начал свою карьеру в 1976 году в «Арарате» в Ереване, а затем в 80-х годах выступал за «Спартак» (Орел) и «Спартак» (Орджоникидзе), где сыграл более трехсот матчей. В качестве тренера он работал в «Алании» в период с 2001 по 2002 год. С 2020 года он занимал пост тренера в «Нахичевани-на-Дону» в Ростове-на-Дону.

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