Главный тренер футбольного клуба умер прямо во время матча в Ростове

«Федерация футбола» выразила глубокие соболезнования семье и близким покойного тренера. Калин Степанян был известен как игрок и главный тренер футбольного клуба «Нахичевань-на-Дону». Он начал свою карьеру в 1976 году в «Арарате» в Ереване, а затем в 80-х годах выступал за «Спартак» (Орел) и «Спартак» (Орджоникидзе), где сыграл более трехсот матчей. В качестве тренера он работал в «Алании» в период с 2001 по 2002 год. С 2020 года он занимал пост тренера в «Нахичевани-на-Дону» в Ростове-на-Дону.