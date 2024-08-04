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Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

Стали известны подробности смерти главного тренера на футбольном матче в Ростове

Главный тренер умер на футбольном матче в Ростове. Что на самом деле с ним случилось?

4 августа 2024, 06:14
Фото: 1MI
Стали известны подробности смерти главного тренера на футбольном матче в Ростове

Стали известны подробности смерти главного тренера на футбольном матче в Ростове

Главный тренер команды «Нахичевань-на-Дону» Калин Степанян умер сразу после разминки своей команды перед матчем в Ростове, пишет Newspot.

После разминки Степанян почувствовал себя плохо и потерял сознание. Дежурный реанимобиль незамедлительно прибыл на футбольное поле, но спасти тренера так и не удалось.

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Предварительной причиной смерти стала сердечная недостаточность из-за жаркой погоды.

Напомним, бывший тренер владикавказской «Алании» и тренер футбольного клуба «Нахичевань-на-Дону» Калин Степанян умер 3 августа в возрасте 69 лет. В этот день нахичеванцы проводили игру с командой «Берберовка».

Калин Степанян был известен как игрок и главный тренер футбольного клуба «Нахичевань-на-Дону». Он начал свою карьеру в 1976 году в «Арарате» в Ереване, а затем в 80-х годах выступал за «Спартак» (Орел) и «Спартак» (Орджоникидзе), где сыграл более трехсот матчей. В качестве тренера он работал в «Алании» в период с 2001 по 2002 год. С 2020 года он занимал пост тренера в «Нахичевани-на-Дону» в Ростове-на-Дону.

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