Губернатор Голубев заявил об угрозе для складов с горючим в Азове

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
В Азове пожарные ликвидируют крупное возгорание. Изначально начал гореть мусор, затем огонь перекинулся и на склады с автопокрышками. Площадь пожара уже составляет 5 тысяч квадратных метров, однако сохраняется угроза распространения на соседние строения. Рядом с возгоранием находится склад, в котором хранится горючее.
На месте происшествия находится более 85 спасателей и 25 единиц спецтехники.
Ранее появились кадры страшного пожара в дореволюционном доме у Соборной площади в донской столице.