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Published Сегодня, 16:37

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Updated Сегодня, 16:39

Губернатор Голубев заявил об угрозе для складов с горючим в Азове

Губернатор Голубев заявил об угрозе для складов с горючим в Азове

4 августа 2024, 16:37
Фото: Телеграм-канал «Ростов Папа»
Губернатор Голубев заявил об угрозе для складов с горючим в Азове
Крупный пожар полыхает в Азове, есть глаза распространения пламени на склад с горючим, сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В Азове пожарные ликвидируют крупное возгорание. Изначально начал гореть мусор, затем огонь перекинулся и на склады с автопокрышками. Площадь пожара уже составляет 5 тысяч квадратных метров, однако сохраняется угроза распространения на соседние строения. Рядом с возгоранием находится склад, в котором хранится горючее.

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Губернатор Голубев заявил об угрозе дальнейшего распространения пожара в Азове
Видео: Телеграм-канал «Ростов Папа»

На месте происшествия находится более 85 спасателей и 25 единиц спецтехники.

Ранее появились кадры страшного пожара в дореволюционном доме у Соборной площади в донской столице.

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