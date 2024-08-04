Губернатор Голубев заявил об угрозе для складов с горючим в Азове

В Азове пожарные ликвидируют крупное возгорание. Изначально начал гореть мусор, затем огонь перекинулся и на склады с автопокрышками. Площадь пожара уже составляет 5 тысяч квадратных метров, однако сохраняется угроза распространения на соседние строения. Рядом с возгоранием находится склад, в котором хранится горючее.