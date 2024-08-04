Губернатор Ростовской области объяснил, почему не могут потушить пожар в Азове

Posted Сегодня, 18:05
Published Сегодня, 18:05
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
4 августа в Азове разгорелся крупный пожар. Перед пожарными стоит непростая задача — ликвидировать огонь. Губернатор отметил, что горящие автомобильные покрышки сложно тушить, поэтому быстро победить пламя не получится.
В настоящий момент силы огнеборцев наращивают. На месте возгорания находится порядка 120 спасателей и более 30 единиц спецтехники. Уже удалось минимизировать угрозу распространения огня на близлежащие склады с горючим.
Ранее черный дым от пожара в Азове окутал Батайск и Западный в Ростове.