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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Губернатор Голубев рассказал, что крупный пожар в Азове не скоро потушат

Губернатор Ростовской области объяснил, почему не могут потушить пожар в Азове

4 августа 2024, 18:05
Фото: 1MI
Губернатор Голубев рассказал, что крупный пожар в Азове не скоро потушат
В Ростовской области продолжает полыхать мощный пожар. Возгорание локализовали на территории в пять тысяч квадратных метров, однако неизвестно, когда получится его ликвидировать полностью, сообщает губернатор регион Василий Голубев.

4 августа в Азове разгорелся крупный пожар. Перед пожарными стоит непростая задача — ликвидировать огонь. Губернатор отметил, что горящие автомобильные покрышки сложно тушить, поэтому быстро победить пламя не получится.

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Губернатор Голубев рассказал, что крупный пожар в Азове не скоро потушат
Видео: 1MI

В настоящий момент силы огнеборцев наращивают. На месте возгорания находится порядка 120 спасателей и более 30 единиц спецтехники. Уже удалось минимизировать угрозу распространения огня на близлежащие склады с горючим.

Ранее черный дым от пожара в Азове окутал Батайск и Западный в Ростове.

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