Итоги недели: на Дону сбивают дроны, растут цены на бензин, а у семей пустеют карманы

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
Ночью в субботу, 3 августа, Ростовскую область атаковали сразу 55 беспилотников. Система ПВО зафиксировала и ликвидировала все БПЛА. Пострадавших нет, однако пришлось устранять последствия в местах падения обломков.
Обломки беспилотников стали причиной возгорания на ёмкостях с горючим в Каменском районе, а также нанесли ущерб зданиям в Морозовском районе. В последнем глава региона Василий Голубев ввёл режим ЧС.
С утра чиновники обошли дома, чтобы оценить масштабы ущерба. Стёкла выбиты в частных домах, а также в производственных помещениях. Пострадало остекление и в соцобъектах, в том числе школах и детсадах.
Людям, в чьих домах выбило окна, обещали выплатить денежные средства.
В Ростовской области продолжается рост цен на бензин. Согласно данным Росстата, за месяц топливо подорожало в среднем на 1,5 рубля. Так, например, в конце июля 2024 года стоимость горючего АИ-92 составила 53,48 рубля, а АИ-95 — 59,42 рубля.
Если говорить про бензин марки АИ-98, то он обойдется в 68,19 рубля. Дизельное топливо теперь можно купить за 62,36 рубля.
Отметим, что цены увеличились минимум на 98 копеек, а максимум на 1,57 рубля.
По данным за 2023 год, число семей, которым денежных средств хватает только на еду, составляет 22,5%. Данный показатель снизился по сравнению с 2022 годом на 4,9%.
Кроме того, в донском регионе выросло число обеспеченных семей. Их доля составляет 6,2% от общего числа. Зажиточными считаются те ячейки общества, которые могут себе позволить покупку машины или квартиры. Еще два года назад данный показатель был на уровне 5%.
Около 36% респондентов — семьи, которые могут без особых потерь могут купить еду, вещи первой необходимости, мебель и бытовую технику. Однако недвижимость и авто будет им не по карману. Примерно столько же в Ростовской области семей, кто может купить только еду и одежду.