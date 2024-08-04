Итоги недели: на Дону сбивают дроны, растут цены на бензин, а у семей пустеют карманы

Около 36% респондентов — семьи, которые могут без особых потерь могут купить еду, вещи первой необходимости, мебель и бытовую технику. Однако недвижимость и авто будет им не по карману. Примерно столько же в Ростовской области семей, кто может купить только еду и одежду.