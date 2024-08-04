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Главные новости Ростовской области с 29 июля по 4 августа

Итоги недели: на Дону сбивают дроны, растут цены на бензин, а у семей пустеют карманы

4 августа 2024, 18:40
Фото: 1MI
Главные новости Ростовской области с 29 июля по 4 августа
За ночь Ростовскую область атаковали 55 беспилотников, тем временем Росстат назвал новые цены на бензин на заправках в регионе, а на Дону число семей, которым хватает денег только на продукты, превышает 22%. Итоги недели от RostovGazeta.

Массированная атака

Ночью в субботу, 3 августа, Ростовскую область атаковали сразу 55 беспилотников. Система ПВО зафиксировала и ликвидировала все БПЛА. Пострадавших нет, однако пришлось устранять последствия в местах падения обломков.

Обломки беспилотников стали причиной возгорания на ёмкостях с горючим в Каменском районе, а также нанесли ущерб зданиям в Морозовском районе. В последнем глава региона Василий Голубев ввёл режим ЧС.

С утра чиновники обошли дома, чтобы оценить масштабы ущерба. Стёкла выбиты в частных домах, а также в производственных помещениях. Пострадало остекление и в соцобъектах, в том числе школах и детсадах.

Людям, в чьих домах выбило окна, обещали выплатить денежные средства.

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Рост цен на бензин

В Ростовской области продолжается рост цен на бензин. Согласно данным Росстата, за месяц топливо подорожало в среднем на 1,5 рубля. Так, например, в конце июля 2024 года стоимость горючего АИ-92 составила 53,48 рубля, а АИ-95 — 59,42 рубля.

Если говорить про бензин марки АИ-98, то он обойдется в 68,19 рубля. Дизельное топливо теперь можно купить за 62,36 рубля.

Отметим, что цены увеличились минимум на 98 копеек, а максимум на 1,57 рубля.

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Нехватка средств

По данным за 2023 год, число семей, которым денежных средств хватает только на еду, составляет 22,5%. Данный показатель снизился по сравнению с 2022 годом на 4,9%.

Кроме того, в донском регионе выросло число обеспеченных семей. Их доля составляет 6,2% от общего числа. Зажиточными считаются те ячейки общества, которые могут себе позволить покупку машины или квартиры. Еще два года назад данный показатель был на уровне 5%.

Около 36% респондентов — семьи, которые могут без особых потерь могут купить еду, вещи первой необходимости, мебель и бытовую технику. Однако недвижимость и авто будет им не по карману. Примерно столько же в Ростовской области семей, кто может купить только еду и одежду.

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