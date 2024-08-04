Ливни и ветер до 24 метров в секунду обрушатся на Ростовскую область

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Согласно данным ведомства, непогода будет бушевать в течение всего дня 5 августа. В понедельник Ростовскую область могут накрыть сильные дожди и ливни в сочетании с грозой. Кроме того, может пойти град. Скорость ветра составит 20–24 метра в секунду.
Сотрудники МЧС просят быть внимательнее на улице в период действия стихии. Помимо этого, не стоит останавливаться возле ЛЭП и деревьев, лучше не заходить в подземные переходы.
Ранее синоптики рассказали о жаре под +35 градусов в Ростовской области.
До этого в донском регионе люди начали получать сообщения при угрозе атаке БПЛА. СМС предоставляет план действий в опасной ситуации. Пока что система оповещения работает в тестовом режиме.