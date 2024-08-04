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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

МЧС предупреждает о мощной непогоде в Ростовской области

Ливни и ветер до 24 метров в секунду обрушатся на Ростовскую область

4 августа 2024, 09:43
Фото: Изображение Midjourney
МЧС предупреждает о мощной непогоде в Ростовской области

МЧС объявило штормовое предупреждение из-за гроз в Ростовской области

В Ростовской области сохраняется высокая вероятность возникновения проливных дождей и штормовых ветров, сообщает региональное МЧС.

Согласно данным ведомства, непогода будет бушевать в течение всего дня 5 августа. В понедельник Ростовскую область могут накрыть сильные дожди и ливни в сочетании с грозой. Кроме того, может пойти град. Скорость ветра составит 20–24 метра в секунду.

Сотрудники МЧС просят быть внимательнее на улице в период действия стихии. Помимо этого, не стоит останавливаться возле ЛЭП и деревьев, лучше не заходить в подземные переходы.

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Ранее синоптики рассказали о жаре под +35 градусов в Ростовской области.

До этого в донском регионе люди начали получать сообщения при угрозе атаке БПЛА. СМС предоставляет план действий в опасной ситуации. Пока что система оповещения работает в тестовом режиме.

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