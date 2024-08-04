Ливни и ветер до 24 метров в секунду обрушатся на Ростовскую область

Согласно данным ведомства, непогода будет бушевать в течение всего дня 5 августа. В понедельник Ростовскую область могут накрыть сильные дожди и ливни в сочетании с грозой. Кроме того, может пойти град. Скорость ветра составит 20–24 метра в секунду.