Мотоциклисту оторвало голову в ДТП на выезде из Ростова

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Вечером 4 августа произошла серьезная авария в Ростове-на-Дону. Два мотоциклиста не успели далеко отъехать от Аксайского моста, как врезались в отбойники на большой скорости. От сильного удара оба водителя сразу погибли. Тела и мотоциклы разбросало по разным частям дороги. Очевидцы рассказали, что у одного из водителей оторвало голову.
Отметим, что УГИБДД не давало официальных комментариев по этому поводу.
Ранее при столкновении двух иномарок на трассе в Ростовской области пострадал велосипедист.
До этого в донском регионе водитель иномарки насмерть сбил пенсионера.