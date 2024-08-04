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Published Сегодня, 15:17

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Updated Сегодня, 15:20

Мотоциклисту оторвало голову в ДТП на выезде из Ростова

Мотоциклисту оторвало голову в ДТП на выезде из Ростова

4 августа 2024, 15:17
Фото: Изображение Midjourney
Мотоциклисту оторвало голову в ДТП на выезде из Ростова
На выезде из Ростова-на-Дону произошло страшное ДТП, в результате которого погибли два мотоциклиста, сообщили очевидцы в телеграм-канале «Это Ростов новости».

Вечером 4 августа произошла серьезная авария в Ростове-на-Дону. Два мотоциклиста не успели далеко отъехать от Аксайского моста, как врезались в отбойники на большой скорости. От сильного удара оба водителя сразу погибли. Тела и мотоциклы разбросало по разным частям дороги. Очевидцы рассказали, что у одного из водителей оторвало голову.

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Отметим, что УГИБДД не давало официальных комментариев по этому поводу.

Ранее при столкновении двух иномарок на трассе в Ростовской области пострадал велосипедист.

До этого в донском регионе водитель иномарки насмерть сбил пенсионера.

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