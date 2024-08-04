Мотоциклисту оторвало голову в ДТП на выезде из Ростова

Вечером 4 августа произошла серьезная авария в Ростове-на-Дону. Два мотоциклиста не успели далеко отъехать от Аксайского моста, как врезались в отбойники на большой скорости. От сильного удара оба водителя сразу погибли. Тела и мотоциклы разбросало по разным частям дороги. Очевидцы рассказали, что у одного из водителей оторвало голову.