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Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

На трассе Ростовской области легковушка снесла минивэн и велосипедиста

При столкновении двух иномарок на трассе в Ростовской области пострадал велосипедист

4 августа 2024, 12:31
Фото: УГИБДД по Ростовской области
На трассе Ростовской области легковушка снесла минивэн и велосипедиста

На трассе Ростовской области легковушка снесла минивэн и велосипедиста

В Ростовской области легковой автомобиль врезался в иномарку и снес велосипедиста, есть пострадавшие, сообщает региональное УГИБДД.

Утром 4 августа на трассе «Ростов-Азов» произошла авария. 49-летний водитель двигался по автодороге на автомобиле Hyundai Solaris. Автомобилист не выдержал необходимую дистанцию и врезался в минивэн Peugeot Traveller. После чего он не остановился и поехал дальше. Вторым объектом стал 33-летний велосипедист. Машина снесла мужчину и помяла двухколесный транспорт.

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В ДТП пострадал только велосипедист. Он получил сильные травмы и был доставлен в больницу. Полицейские уже устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в донском регионе один взрослый и маленький ребёнок погибли в ДТП с КамАЗом.

До этого в Ростовской области погиб автомобилист. Мужчина влетел в дорожный знак.

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#Регина Симакова#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Велосипед#Автомобили#Столкновение#Иномарка#Трасса#Происшествия
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