При столкновении двух иномарок на трассе в Ростовской области пострадал велосипедист

Утром 4 августа на трассе «Ростов-Азов» произошла авария. 49-летний водитель двигался по автодороге на автомобиле Hyundai Solaris. Автомобилист не выдержал необходимую дистанцию и врезался в минивэн Peugeot Traveller. После чего он не остановился и поехал дальше. Вторым объектом стал 33-летний велосипедист. Машина снесла мужчину и помяла двухколесный транспорт.