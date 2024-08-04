При столкновении двух иномарок на трассе в Ростовской области пострадал велосипедист

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Утром 4 августа на трассе «Ростов-Азов» произошла авария. 49-летний водитель двигался по автодороге на автомобиле Hyundai Solaris. Автомобилист не выдержал необходимую дистанцию и врезался в минивэн Peugeot Traveller. После чего он не остановился и поехал дальше. Вторым объектом стал 33-летний велосипедист. Машина снесла мужчину и помяла двухколесный транспорт.
В ДТП пострадал только велосипедист. Он получил сильные травмы и был доставлен в больницу. Полицейские уже устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее в донском регионе один взрослый и маленький ребёнок погибли в ДТП с КамАЗом.
До этого в Ростовской области погиб автомобилист. Мужчина влетел в дорожный знак.