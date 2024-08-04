Неизвестные проводили работы перед пожаром в старинном доме на Серафимовича в Ростове

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Ранее корреспондент RostovGazeta сообщил, что горит дом на улице Серафимовича. Здание было построено более 100 лет назад. В прошлом году дом был законсервирован.
По словам местной жительницы, здание пустует уже 1,5 года. Но буквально накануне пожара неизвестные выкидывали какие-то материалы из окон.
«Вещей там практически не было, но какие-то трубы, обрезки», — добавила женщина.
Кем были эти люди она затруднилась ответить. Возможно, это были рабочие.
Официальной информации о том, что за работы проводились в здании, не поступало. Данные будут уточняться.
Напомним, дом на Серафимовича загорелся днем 4 августа. Черный дым и языки пламени было видно с переулка Соборного. В региональном МЧС сообщили, что здание является бесхозным.