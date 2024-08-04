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Posted Сегодня, 13:34

Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Горит доходный дом А. С. Ботвинникова на Серафимовича в Ростове

Неизвестные проводили работы перед пожаром в старинном доме на Серафимовича в Ростове

4 августа 2024, 13:34
Фото: rostovgazeta.ru
Горит доходный дом А. С. Ботвинникова на Серафимовича в Ростове

Неизвестные проводили работы перед пожаром в доме на Серафимовича в Ростове

За несколько дней до пожара в старинном двухэтажном доме на Серафимовича неизвестные проводили какие-то работы, сообщила проживающая по соседству ростовчанка.

Ранее корреспондент RostovGazeta сообщил, что горит дом на улице Серафимовича. Здание было построено более 100 лет назад. В прошлом году дом был законсервирован.

По словам местной жительницы, здание пустует уже 1,5 года. Но буквально накануне пожара неизвестные выкидывали какие-то материалы из окон.

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«Вещей там практически не было, но какие-то трубы, обрезки», — добавила женщина.

Кем были эти люди она затруднилась ответить. Возможно, это были рабочие.

Официальной информации о том, что за работы проводились в здании, не поступало. Данные будут уточняться.

Напомним, дом на Серафимовича загорелся днем 4 августа. Черный дым и языки пламени было видно с переулка Соборного. В региональном МЧС сообщили, что здание является бесхозным.

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