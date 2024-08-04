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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

В центре Ростова-на-Дону горит старинное здание

Объект культурного наследия горит рядом с Соборной площадью в Ростове

4 августа 2024, 13:05
Фото: rostovgazeta.ru
В центре Ростова-на-Дону горит старинное здание
В Ростове-на-Дону открытый огонь охватил старинное знание на Серафимовича. Строение находится недалеко от Соборной площади, сообщает корреспондент RostovGazeta.

4 августа в Ленинском районе Ростова-на-дону начался пожар. Огонь охватил здание дореволюционной постройки, которое находится по адресу Серафимовича, 54. Дом был возведен еще в 1917 году.

На данный момент известно, что горит крыша. Пожарные уже прибыли на место происшествия.

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Отметим, что, по сообщению МЧС, здание является бесхозным. Причины возникновения огня пока что не раскрыты.

Ранее емкости с топливом загорелись на Дону после атаки беспилотных летательных аппаратов.

До этого склад с пластиком загорелся на Военведе в донской столице.

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