Объект культурного наследия горит рядом с Соборной площадью в Ростове

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
4 августа в Ленинском районе Ростова-на-дону начался пожар. Огонь охватил здание дореволюционной постройки, которое находится по адресу Серафимовича, 54. Дом был возведен еще в 1917 году.
На данный момент известно, что горит крыша. Пожарные уже прибыли на место происшествия.
Отметим, что, по сообщению МЧС, здание является бесхозным. Причины возникновения огня пока что не раскрыты.
Ранее емкости с топливом загорелись на Дону после атаки беспилотных летательных аппаратов.
До этого склад с пластиком загорелся на Военведе в донской столице.