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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Мать осужденной во Вьетнаме ростовчанки рассказала о возвращении дочери

Осужденную на пожизненное во Вьетнаме за наркотики ростовчанку могут вернуть в Россию

4 августа 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
Мать осужденной во Вьетнаме ростовчанки рассказала о возвращении дочери

Осужденную во Вьетнаме за наркотики ростовчанку могут вернуть в Россию

Мать осужденной во Вьетнаме ростовчанки Марии Дапирки рассказала, что дочь могут вернуть в Россию спустя 10 лет заключения за границей, сообщает «Комсомольская правда Ростов-на-Дону».

Ольга, мать заключенной ростовчанки, поделилась радостной для семьи новостью. Есть большая вероятность того, что Марию Дапирку смогут вернуть в Россию. Об этом рассказала сама осужденная в письме. Женщина получила его неделю назад из консульства России в Хошимине. Дочь пишет, что ее переводом активно занимаются. Ольга обратилась в ведомство за подтверждением информации, однако ответа так и не поступило.

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Напомним, что 10 лет назад Марию Дапирку задержали в аэропорту Хошимина. У девушки в чемодане нашли большую партию кокаина. Она утверждает, что нелегальный товар ей подбросил бывших жених, уроженец Нигерии. По местным законам, за перевоз запрещенных веществ Марии грозила смертная казнь, однако ростовчанка «отделалась» пожизненным заключением. На протяжении многих лет семья и сама заключенная пытаются добиться перевода на родину.

Ранее сообщалось, что ростовчанку в тяжелом состоянии после ДТП отказывались оперировать в Таиланде. Врачи требовали огромную сумму за оказание медицинских услуг.

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