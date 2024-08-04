Осужденную на пожизненное во Вьетнаме за наркотики ростовчанку могут вернуть в Россию

Ольга, мать заключенной ростовчанки, поделилась радостной для семьи новостью. Есть большая вероятность того, что Марию Дапирку смогут вернуть в Россию. Об этом рассказала сама осужденная в письме. Женщина получила его неделю назад из консульства России в Хошимине. Дочь пишет, что ее переводом активно занимаются. Ольга обратилась в ведомство за подтверждением информации, однако ответа так и не поступило.