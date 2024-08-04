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Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

В Ростовской области огнеборцы тушат возгорание в 5 тысяч квадратных метров

Под Азовом пожар в поле перекинулся на склады

4 августа 2024, 15:40
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области огнеборцы тушат возгорание в 5 тысяч квадратных метров
В Ростовской области небольшой ландшафтный пожар превратился в крупное возгорание. Огонь распространился на пять тысяч квадратных метров, сообщает региональное МЧС.

Днем 4 августа в Азове Ростовской области загорелся мусор. Мелкий пожар начал быстро распространятся. В данный момент помимо отходов полыхают покрышки, к тому же огонь перекинулся на склады. Что хранится в сооружениях неизвестно. Однако площадь возгорания уже составляет пять тысяч квадратных метров. Черным густым дымом заволокло всю близлежащую территорию.

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В Ростовской области огнеборцы тушат возгорание в 5 тысяч квадратных метров
Видео: Изображение Midjourney

На месте происшествия уже находятся спасатели. В работе находятся 90 сотрудников МЧС и 27 единиц пожарной техники.

Отметим, что информации о пострадавших нет.

Ранее в Ростове-на-Дону горел объект культурного наследия, который находится рядом с Соборной площадью.

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