Под Азовом пожар в поле перекинулся на склады

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Днем 4 августа в Азове Ростовской области загорелся мусор. Мелкий пожар начал быстро распространятся. В данный момент помимо отходов полыхают покрышки, к тому же огонь перекинулся на склады. Что хранится в сооружениях неизвестно. Однако площадь возгорания уже составляет пять тысяч квадратных метров. Черным густым дымом заволокло всю близлежащую территорию.
На месте происшествия уже находятся спасатели. В работе находятся 90 сотрудников МЧС и 27 единиц пожарной техники.
Отметим, что информации о пострадавших нет.
Ранее в Ростове-на-Дону горел объект культурного наследия, который находится рядом с Соборной площадью.