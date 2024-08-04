Под Азовом пожар в поле перекинулся на склады

Днем 4 августа в Азове Ростовской области загорелся мусор. Мелкий пожар начал быстро распространятся. В данный момент помимо отходов полыхают покрышки, к тому же огонь перекинулся на склады. Что хранится в сооружениях неизвестно. Однако площадь возгорания уже составляет пять тысяч квадратных метров. Черным густым дымом заволокло всю близлежащую территорию.