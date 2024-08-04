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Published Сегодня, 13:19

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Кадры полыхающего доходного дома у Соборной площади в Ростове-на-Дону

Появились кадры страшного пожара в старинном дом у Соборной площади в Ростове

4 августа 2024, 13:19
Фото: rostovgazeta.ru
Кадры полыхающего доходного дома у Соборной площади в Ростове-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону горит историческое здание. Огонь охватил доходных дом Ботвинникова, расположенный на улице Серафимовича, 54, сообщает областной МЧС.

4 августа в Ленинском районе Ростова-на-Дону начался сильный пожар. Горит бесхозное здание 1917 года постройки. Ранее оно было известно, как доходный дом Ботвинникова. Очевидцы рассказали, что открытый огонь охватил крышу и верхний этаж.

Сотрудники МЧС уже борются с возгоранием. Более подробной информации о причинах и последствиях пожара не поступало. О пострадавших также ничего не известно.

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Видео: rostovgazeta.ru

Отметим, что двухэтажное здание имеет общую площадь 960 квадратных метров. Оно было признано культурным памятником Дона. Здание планировали реконструировать. В 2023 году оно было законсервировано.

Ранее автомобиль загорелся во время заправки под Ростовом-на-Дону.

До этого в Ростове горел мусорный полигон на площади 2000 квадратных метров.

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