Появились кадры страшного пожара в старинном дом у Соборной площади в Ростове

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
4 августа в Ленинском районе Ростова-на-Дону начался сильный пожар. Горит бесхозное здание 1917 года постройки. Ранее оно было известно, как доходный дом Ботвинникова. Очевидцы рассказали, что открытый огонь охватил крышу и верхний этаж.
Сотрудники МЧС уже борются с возгоранием. Более подробной информации о причинах и последствиях пожара не поступало. О пострадавших также ничего не известно.
Отметим, что двухэтажное здание имеет общую площадь 960 квадратных метров. Оно было признано культурным памятником Дона. Здание планировали реконструировать. В 2023 году оно было законсервировано.
Ранее автомобиль загорелся во время заправки под Ростовом-на-Дону.
До этого в Ростове горел мусорный полигон на площади 2000 квадратных метров.