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Published Сегодня, 08:30

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Специалист рассказал, что делать с ростом медуз в Азовском море

Ростовский ученый рассказал, о главной причине нашествия медуз в Азовском море

4 августа 2024, 08:30
Фото: rostovgazeta.ru
Специалист рассказал, что делать с ростом медуз в Азовском море
О европейском опыте решения проблемы с засильем медуз в Азовском море поделился доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону».

По словам ученого, с каждым годом число медуз увеличивается в Азовском море. Это создает угрозу здоровью отдыхающим. Особенно тем, кто приезжает на курорты с детьми.

Увеличение медуз связано с осолонением Азовского моря. Одним из факторов этого процесса является слив коммунально-бытовых сточных вод.

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Дудкин отметил, что европейцы гораздо раньше столкнулись с засильем медуз в Средиземном, Эгейском и Адриатическом морях. Стабилизировать ситуацию там удалось обеспечением контроля за сливом сточных вод.

Такая работа только предстоит на берегах Азовского и Черного морей. Кроме того, необходимо организовывать меры по увеличению пресноводного потока в Азовское море.

Ранее ростовчане и туристы рассказали RostovGazeta о плюсах и минусах отдыха на берегу Азовского моря. Так, отдохнуть в гостинице эконом класса можно от 500 рублей в сутки.

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