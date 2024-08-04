Ростовский ученый рассказал, о главной причине нашествия медуз в Азовском море

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:32
По словам ученого, с каждым годом число медуз увеличивается в Азовском море. Это создает угрозу здоровью отдыхающим. Особенно тем, кто приезжает на курорты с детьми.
Увеличение медуз связано с осолонением Азовского моря. Одним из факторов этого процесса является слив коммунально-бытовых сточных вод.
Дудкин отметил, что европейцы гораздо раньше столкнулись с засильем медуз в Средиземном, Эгейском и Адриатическом морях. Стабилизировать ситуацию там удалось обеспечением контроля за сливом сточных вод.
Такая работа только предстоит на берегах Азовского и Черного морей. Кроме того, необходимо организовывать меры по увеличению пресноводного потока в Азовское море.
Ранее ростовчане и туристы рассказали RostovGazeta о плюсах и минусах отдыха на берегу Азовского моря. Так, отдохнуть в гостинице эконом класса можно от 500 рублей в сутки.