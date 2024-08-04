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Рыбак из Ростовской области похвастался сазаном размером с ребенка

Рыбак из Ростовской области похвастался сазаном размером с ребенка

4 августа 2024, 19:01
Фото: ВКонтакте Виталий Шульга
Рыбак из Ростовской области похвастался сазаном размером с ребенка
В Ростовской области опытный рыбак поймал на Дону сазана внушительных размеров. Вес рыбы также превысил средние значения, сообщает Виталий Шульга в личном блоге.

В Ростовской области местному рыбаку удалось выловить большого сазана. Вес рыбы превысил пять килограммов, а длина — 35 сантиметров. На вид улов оказался размером с младенца. Водный обитатель клюнул на прикорм, который состоял из кукурузного жмыха, самой кукурузы, пшеницы, отрубей, лизинпротеиновой смеси и аромоконцентрата со вкусом клубники.

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Хорошая добыча скрасила сложные условия ловли. Рыболов столкнулся с тем, что ветер нагнал воду, что привело к повышению ее уровня. Кроме того, в Дону было много травы и мусора, что также затрудняло рыбалку.

«Донские „рыжики“ порадовали нас своими дерзкими поклëвками и достойным сопротивлением на вываживании!», — пишет мужчина.

Ранее житель Ростовской области пошёл ночью за рыбой, а вернулся с золотом.

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