rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В Ростовской области в центре города вспыхнул легковой автомобиль

В Ростовской области в центре города вспыхнул легковой автомобиль

4 августа 2024, 09:38
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области в центре города вспыхнул легковой автомобиль
В Ростовской области полыхающую машину пришлось тушить при помощи автоцистерны, сообщает региональный МЧС.

Ночью 2 августа в Пролетарске Ростовской области загорелся легковой автомобиль Kia Ceed. Транспортное средство внезапно вспыхнуло в центре города по адресу проспект 50 лет Октября, 47.

На место происшествия сразу же приехали спасатели. Огонь охватил восемь квадратных метров. Для тушения привлекли одну автоцистерну и троих сотрудников МЧС. Обошлось без пострадавших.

В Ростовской области 13-летняя школьница на скутере влетела в машину
Узнать подробнее

Причины возгорания неизвестны.

Ранее машина загорелась во время заправки в донском регионе. Автомобиль находился вблизи АЗС.

До этого в Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пенсионера. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу.

Читайте также:
Два человека пострадали в загоревшемся Hyundai на М-4 в Ростовской областиВ Азове произошла разгерметизация второго резервуара с горючим после пожараВ Ростовской области водитель протаранил автомобиль с двумя детьми в салоне
#Регина Симакова#Ростовская область#Пожар#Транспорт#Огонь#Автомобиль#Иномарка#Центр города#МЧС России#Возгорание#Легковой автомобиль#Происшествия
Подпишитесь
На Дону беспилотники рушат школы и детсады, а власти прогнозируют рост зарплат
Вчера, 16:03
Главный тренер футбольного клуба умер прямо во время матча в Ростове
Вчера, 21:28
Стал известен график магнитных бурь в Ростовской области в августе
Вчера, 16:55
«Бред сумасшедшего»: Валерий Карпин прокомментировал матч «Ростова» и «Зенита»
Вчера, 17:24
В Ростовской АЭС рассказали о ремонте энергоблока и режиме работы
Вчера, 14:08
В Ростовской области прокомментировали слухи о новых веерных отключениях света
Вчера, 13:40