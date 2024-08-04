В Ростовской области в центре города вспыхнул легковой автомобиль

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Ночью 2 августа в Пролетарске Ростовской области загорелся легковой автомобиль Kia Ceed. Транспортное средство внезапно вспыхнуло в центре города по адресу проспект 50 лет Октября, 47.
На место происшествия сразу же приехали спасатели. Огонь охватил восемь квадратных метров. Для тушения привлекли одну автоцистерну и троих сотрудников МЧС. Обошлось без пострадавших.
Причины возгорания неизвестны.
Ранее машина загорелась во время заправки в донском регионе. Автомобиль находился вблизи АЗС.
До этого в Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пенсионера. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу.