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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 07:31

В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пенсионера

В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пенсионера

4 августа 2024, 07:29
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пенсионера
В Ростовской области автомобиль сбил пожилого мужчину, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший погиб, сообщает региональное УГИБДД.

Страшное ДТП произошло вечером 3 августа в Шахтах. 21-летний водитель Kia Rio ехал по улице Советской. В это же время 69-летний мужчина решил перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионер уже шел на другую сторону проезжей части, как на него налетела иномарка.

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Сильный удар нанес множество телесных повреждений, которые оказались несовместимы с жизнью. Дончанин погиб еще до приезда скорой помощи. Полицейские выясняют все детали случившегося.

Отметим, что улица, на которой произошла авария была хорошо освещена.

Ранее машина загорелась во время заправки в донском регионе.

До этого на трассе в Ростовской области погиб 72-летний водитель.

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