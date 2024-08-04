В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пенсионера

Страшное ДТП произошло вечером 3 августа в Шахтах. 21-летний водитель Kia Rio ехал по улице Советской. В это же время 69-летний мужчина решил перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионер уже шел на другую сторону проезжей части, как на него налетела иномарка.