В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил пенсионера

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Страшное ДТП произошло вечером 3 августа в Шахтах. 21-летний водитель Kia Rio ехал по улице Советской. В это же время 69-летний мужчина решил перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионер уже шел на другую сторону проезжей части, как на него налетела иномарка.
Сильный удар нанес множество телесных повреждений, которые оказались несовместимы с жизнью. Дончанин погиб еще до приезда скорой помощи. Полицейские выясняют все детали случившегося.
Отметим, что улица, на которой произошла авария была хорошо освещена.
Ранее машина загорелась во время заправки в донском регионе.
До этого на трассе в Ростовской области погиб 72-летний водитель.