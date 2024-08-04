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Published Сегодня, 14:13

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Updated Сегодня, 14:16

Появились кадры борьбы пожарных с сильным возгоранием старинного здания в Ростове

Законсервировали и забыли: фото горящего на Серафимовичав Ростове старинного дома

4 августа 2024, 14:13
Фото: rostovgazeta.ru
Появились кадры борьбы пожарных с сильным возгоранием старинного здания в Ростове

Пожар в старинном доме на Серафимовича в Ростове локализовали

В Ростове-на-Дону горит кровля двухэтажного старинного здания. Огонь охватил объект культурного наследия — доходный дом Ботвинникова. Пожарные тушат возгорание, сообщает региональное МЧС.

Днем 4 августа загорелось здание на улице Серафимовича, 54, в Ростове-на-Дону. По этому адресу находится старинный доходный дом Ботвинникова. Огонь уже охватил примерно треть строения. Горит преимущественно верхняя часть дореволюционной постройки.

Спасателям пришлось забраться на крышу соседнего здания, чтобы дотянутся до пламени. Тушением занимаются 16 единиц техники и 49 сотрудников МЧС. Огонь ликвидируют больше часа, однако его уже удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.

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Известно, что в начале 2023 года дом законсервировали и планировали отреставрировать. Но работы так и начались, здание пустовало более полутора лет. И только несколько дней назад, как сообщили местные жители, неизвестные проводили работы в доме, выбрасывали из окон какие-то материалы.

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