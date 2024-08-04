Законсервировали и забыли: фото горящего на Серафимовичав Ростове старинного дома

Известно, что в начале 2023 года дом законсервировали и планировали отреставрировать. Но работы так и начались, здание пустовало более полутора лет. И только несколько дней назад, как сообщили местные жители, неизвестные проводили работы в доме, выбрасывали из окон какие-то материалы.