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Жители Ростова-на-Дону считают свалку возле парка Чуковского незаконной

Жители Ростова-на-Дону заявили о стремительно растущей свалке у парка Чуковского

4 августа 2024, 11:22
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону считают свалку возле парка Чуковского незаконной
Жители Ростова-на-Дону возмущены мусорной свалкой возле парка Чуковского. Грязь разносится по всему кварталу, сообщает сервис «Благоустройство города».

Жители Ростова-на-Дону обратились к главе города Зинаиде Неярохиной и главе горадминистрации Алексею Логвиненко с просьбой обратить внимание на деятельность администрации Октябрьского района. Ростовчане уверены, что неправильные решения местных чиновников привели к разрастанию свалки около парка имени Чуковского.

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Дело в том, что возле зоны отдыха размещены контейнеры, свалка крупногабаритных и строительных отходов. Мусор, грязь и пыль полностью покрыли парковочную зону и квартал в целом. Жители считают, что выброс отходов нарушает законы РФ.

Ранее стало известно, что произошел пожар на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.

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