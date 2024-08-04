Жители Ростова-на-Дону заявили о стремительно растущей свалке у парка Чуковского

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Жители Ростова-на-Дону обратились к главе города Зинаиде Неярохиной и главе горадминистрации Алексею Логвиненко с просьбой обратить внимание на деятельность администрации Октябрьского района. Ростовчане уверены, что неправильные решения местных чиновников привели к разрастанию свалки около парка имени Чуковского.
Дело в том, что возле зоны отдыха размещены контейнеры, свалка крупногабаритных и строительных отходов. Мусор, грязь и пыль полностью покрыли парковочную зону и квартал в целом. Жители считают, что выброс отходов нарушает законы РФ.
Ранее стало известно, что произошел пожар на мусорном полигоне в Ростове-на-Дону. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.