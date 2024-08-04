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Published Сегодня, 05:47

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Жительница Батайска нашла дохлую мышь в пакете с мидиями

Жительница Батайска нашла дохлую мышь в упаковке с мидиями

4 августа 2024, 05:47
Фото: Изображение Midjourney
Жительница Батайска нашла дохлую мышь в пакете с мидиями
Жительница Батайска нашла труп мыши в упаковке с мидиями, купленной в местном магазине, сообщила она в соцсетях.

Вернувшись из магазина и открыв упаковку с мидиями местная жительница была крайне удивлена обнаружив труп мыши и еще коготь. Однако комментаторы в соцсетях выразили недоверие к находкам.

«А вы уверенны, что это мышь? У моллюсков есть ножка, которой они крепятся к ракушке и язычок», — пишет пользовательница соцсети.

Впрочем остальные комментаторы не сомневаются. Они считают, что в местной продуктовой сети можно еще и не то обнаружить. Приобретать там продукцию сродни участию в шоу «Фактор страха» или «Последний герой».

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При этом сама автор поста сообщила, что ущерб в размере тысячи рублей ей возмещать не торопятся. В супермаркете ей сказали, что нужно подождать пять дней.

Ранее жительница Ростовской области рассказала, что обнаружила в приобретенных в магазине конфетах червей. Страшная находка оказалась в шоколадных конфетах, купленных на развес.

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#Общество#Ростовская область#Батайск#Продукты#Скандал#Упаковка#Находка#Продуктовые магазины#Пищевые продукты#Мыши#Безопасность пищевой продукции
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