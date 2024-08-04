Жительница Батайска нашла дохлую мышь в упаковке с мидиями

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Вернувшись из магазина и открыв упаковку с мидиями местная жительница была крайне удивлена обнаружив труп мыши и еще коготь. Однако комментаторы в соцсетях выразили недоверие к находкам.
«А вы уверенны, что это мышь? У моллюсков есть ножка, которой они крепятся к ракушке и язычок», — пишет пользовательница соцсети.
Впрочем остальные комментаторы не сомневаются. Они считают, что в местной продуктовой сети можно еще и не то обнаружить. Приобретать там продукцию сродни участию в шоу «Фактор страха» или «Последний герой».
При этом сама автор поста сообщила, что ущерб в размере тысячи рублей ей возмещать не торопятся. В супермаркете ей сказали, что нужно подождать пять дней.
Ранее жительница Ростовской области рассказала, что обнаружила в приобретенных в магазине конфетах червей. Страшная находка оказалась в шоколадных конфетах, купленных на развес.