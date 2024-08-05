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Более 11 часов тушат пожар на складе автопокрышек в Ростовской области

Более 11 часов тушат пожар на складе автопокрышек в Ростовской области

5 августа 2024, 05:35
Фото: 1MI
В Ростовской области удалось ликвидировать открытое горение на складе в Азовском районе, сообщили в региональном УМЧС.

Губернатор рассказывал, что загорелся склад автопокрышек. Площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров.

Всего к ликвидации огня привлекли более 100 человек, им потребовались 33 единицы техники. Глава региона сообщал, что тушить покрышки довольно сложно, поэтому призывал не ждать быстрой ликвидации.

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Примерно через 11 часов после информации о начале пожара в региональном УМЧС рассказали, что ликвидировали открытое горение.

«Проводится проливка и разборка конструкций», — уточнили в управлении.

Ранее черный дым от пожара в Азове окутал Батайск и Западный в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Азовский район#УМЧС#Происшествия
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