Более 11 часов тушат пожар на складе автопокрышек в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
Губернатор рассказывал, что загорелся склад автопокрышек. Площадь возгорания достигла пяти тысяч квадратных метров.
Всего к ликвидации огня привлекли более 100 человек, им потребовались 33 единицы техники. Глава региона сообщал, что тушить покрышки довольно сложно, поэтому призывал не ждать быстрой ликвидации.
Примерно через 11 часов после информации о начале пожара в региональном УМЧС рассказали, что ликвидировали открытое горение.
«Проводится проливка и разборка конструкций», — уточнили в управлении.
Ранее черный дым от пожара в Азове окутал Батайск и Западный в Ростове.