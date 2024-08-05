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Донской губернатор Голубев рассказал, как атаки дронов задели школы и детсады

Донской губернатор Голубев сообщил, как обломки БПЛА задели школы и детсады

5 августа 2024, 11:32
Фото: для иллюстрации / 1MI
Донской губернатор Голубев рассказал, как атаки дронов задели школы и детсады
В Ростовской области атака беспилотников привела повреждению нескольких зданий, в том числе детсадов и школ, рассказал губернатор Василий Голубев.

Ему предоставили доклады о последствиях атаки, которая произошла 3 августа. Повреждения получили жилые дома, социальные, промышленные, торговые объекты.

В данный момент подходит к концу работа по оценке ущерба, вместе с этим проводятся восстановительные работы. Теперь губернатор собирается подписать документ, чтобы выделить деньги из резервного фонда.

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Минобру региона поручили взять на особый контроль вопрос замены поврежденных окон и дверей в образовательных учреждениях — детсадах и школах. Это необходимо сделать до начала учебного года.

Напомним, что в ночь на 3 августа Морозовский и Каменский район атаковали 55 беспилотников, которые были сбиты системами ПВО.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Губернатор#Дроны#Происшествия
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