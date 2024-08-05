Донской губернатор Голубев сообщил, как обломки БПЛА задели школы и детсады

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Ему предоставили доклады о последствиях атаки, которая произошла 3 августа. Повреждения получили жилые дома, социальные, промышленные, торговые объекты.
В данный момент подходит к концу работа по оценке ущерба, вместе с этим проводятся восстановительные работы. Теперь губернатор собирается подписать документ, чтобы выделить деньги из резервного фонда.
Минобру региона поручили взять на особый контроль вопрос замены поврежденных окон и дверей в образовательных учреждениях — детсадах и школах. Это необходимо сделать до начала учебного года.
Напомним, что в ночь на 3 августа Морозовский и Каменский район атаковали 55 беспилотников, которые были сбиты системами ПВО.