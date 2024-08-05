Экс-полицейского будут судить в Ростовской области за махинации на 3 млн рублей

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Updated Сегодня, 08:52
В 2023 году фигурант пообещал помощь мужчине, что по одному из уголовных делу будут приняты определенные решения. За это он попросил три миллиона рублей.
При этом у фигуранта не было возможности помочь, он просто хотел забрать себе деньги. Сделать это не удалось, так как его задержали сотрудники регионального УФСБ.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, а обвиняемого заключили под стражу. Сейчас все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
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