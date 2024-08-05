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Экс-полицейского будут судить в Ростовской области за махинации на 3 млн рублей

Экс-полицейского будут судить в Ростовской области за махинации на 3 млн рублей

5 августа 2024, 08:50
Фото: 1MI
В Ростовской области на скамье подсудимых оказался бывший сотрудник полиции, которому вменяют мошенничество, сообщили в региональном УСКР.

В 2023 году фигурант пообещал помощь мужчине, что по одному из уголовных делу будут приняты определенные решения. За это он попросил три миллиона рублей.

При этом у фигуранта не было возможности помочь, он просто хотел забрать себе деньги. Сделать это не удалось, так как его задержали сотрудники регионального УФСБ.

Мошенники запугивают ростовчан штрафами за посещение запрещенных сайтов
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По факту случившегося возбудили уголовное дело, а обвиняемого заключили под стражу. Сейчас все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Также стало известно, что мошенники запугивают ростовчан штрафами за посещение запрещенных сайтов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Происшествия#Махинации
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