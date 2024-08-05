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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

Фейк или нет: на Дону ввели веерные отклонения света из-за остановки энергоблока АЭС

Фейк или нет: на Дону ввели веерные отклонения света из-за остановки энергоблока АЭС

5 августа 2024, 11:55
Фото: 1MI
Фейк или нет: на Дону ввели веерные отклонения света из-за остановки энергоблока АЭС
В ряде групп в социальных сетях появлялось сообщение об отключениях электричества из-за остановки энергоблока на Ростовской АЭС. Правда это или фейк, в материале RostovGazeta.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В Сети появилось изображение в виде якобы скриншота с сайта «Донэнерго». Его активно распространяли в соцсетях.

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В сообщении говорилось, что произошло плановое отключении второго энергоблока Ростовской АЭС. Автор утверждал, что это спровоцировало длительные отключения электричества в регионе.

Однако эта информация оказалась фейком. Комментарий по этой ситуации дали в «Донэнерго».

В компании уточнили, что они не публиковали подобное предупреждение и оно является недостоверным. Местных жителей просили сохранять спокойствие в сложившихся условиях и доверять только официальным источникам информации.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Донэнерго#Электроснабжение#Недостоверная информация
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