Фейк или нет: на Дону ввели веерные отклонения света из-за остановки энергоблока АЭС

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В Сети появилось изображение в виде якобы скриншота с сайта «Донэнерго». Его активно распространяли в соцсетях.
В сообщении говорилось, что произошло плановое отключении второго энергоблока Ростовской АЭС. Автор утверждал, что это спровоцировало длительные отключения электричества в регионе.
Однако эта информация оказалась фейком. Комментарий по этой ситуации дали в «Донэнерго».
В компании уточнили, что они не публиковали подобное предупреждение и оно является недостоверным. Местных жителей просили сохранять спокойствие в сложившихся условиях и доверять только официальным источникам информации.