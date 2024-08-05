Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
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Updated Сегодня, 18:43
По данным ведомства на 5 августа текущего года, специалисты не обнаружили никаких превышений радиационного фона в Ростовской области. Так, в Южном федеральном округе величина дозы гамма-излучения составила 0,09–0,19 микрозиверт в час. Тем временем в районе Ростовской АЭС данный показатель составил 0,09–0,15 микрозиверт в час. Оба значения не превышают допустимой нормы.
Отметим, что чрезмерно высокого загрязнения окружающей среды в южном регионе также нет.
Ранее появилась информация о том, что в донском регионе веерные отклонения электричества вводятся из-за остановки работы энергоблока местной АЭС. Однако эта информация оказалась фейком.