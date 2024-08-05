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Published Сегодня, 18:41

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Гидрометцентр назвал реальный уровень радиации в Ростовской области

Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области

5 августа 2024, 18:41
Фото: Изображение Midjourney
Гидрометцентр назвал реальный уровень радиации в Ростовской области
Сотрудники гидрометцентра оценили уровень ионизирующего излучения в Ростовской области и ЮФО, сообщило «Северо-Кавказское управление по мониторингу окружающей среды».

По данным ведомства на 5 августа текущего года, специалисты не обнаружили никаких превышений радиационного фона в Ростовской области. Так, в Южном федеральном округе величина дозы гамма-излучения составила 0,09–0,19 микрозиверт в час. Тем временем в районе Ростовской АЭС данный показатель составил 0,09–0,15 микрозиверт в час. Оба значения не превышают допустимой нормы.

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Отметим, что чрезмерно высокого загрязнения окружающей среды в южном регионе также нет.

Ранее появилась информация о том, что в донском регионе веерные отклонения электричества вводятся из-за остановки работы энергоблока местной АЭС. Однако эта информация оказалась фейком.

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