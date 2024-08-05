Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области

По данным ведомства на 5 августа текущего года, специалисты не обнаружили никаких превышений радиационного фона в Ростовской области. Так, в Южном федеральном округе величина дозы гамма-излучения составила 0,09–0,19 микрозиверт в час. Тем временем в районе Ростовской АЭС данный показатель составил 0,09–0,15 микрозиверт в час. Оба значения не превышают допустимой нормы.