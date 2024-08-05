Гимнаст, которого готовили в Ростове-на-Дону, выиграл серебро на Олимпиаде в Париже

Не смотря на то, что Давтян выступал за Армению, часть его тренировок проходила в России, а именно в Ростове-на-Дону. Кроме того, ростовчанин Никита Нагорный, заслуженный мастер спорта РФ, чемпион мира и олимпийский чемпион 2021 года, поздравил товарища и вспомнил времена, когда они вместе тренировались.