rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 августа, 18:38

Published 5 августа, 18:38

Modified 5 августа, 18:40

Updated 5 августа, 18:40

Тренировавшийся в Ростове-на-Дону гимнаст выиграл серебро на Олимпиаде-2024

Гимнаст, которого готовили в Ростове-на-Дону, выиграл серебро на Олимпиаде в Париже

5 августа 2024, 18:38
Фото: Изображение Midjourney. Тренировавшийся в Ростове-на-Дону гимнаст выиграл серебро на Олимпиаде-2024
Армянский гимнаст Артур Давтян получил олимпийское серебро. Ранее спортсмен тренировался в Ростове-на-Дону, сообщает официальный сайт МОК Olympics.

В воскресенье, 4 августа, гимнаст Артур Давтян смог завоевать серебренную медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он набрал 14,966 балла в опорном прыжке, уступив филиппинскому спортсмену Карлосу Эдриэлю Юло всего на 0,150 балла.

Не смотря на то, что Давтян выступал за Армению, часть его тренировок проходила в России, а именно в Ростове-на-Дону. Кроме того, ростовчанин Никита Нагорный, заслуженный мастер спорта РФ, чемпион мира и олимпийский чемпион 2021 года, поздравил товарища и вспомнил времена, когда они вместе тренировались.

Карпин признался, что штрафовал игроков «Ростова» за каждый килограмм веса
Узнать подробнее
Видео: Изображение Midjourney. Тренировавшийся в Ростове-на-Дону гимнаст выиграл серебро на Олимпиаде-2024

Ранее теннисист из Ростова-на-Дону отказался от спортивного гражданства РФ ради Олимпийских игр в Париже.

Читайте также:
Теннисист из Ростова отказался от спортивного гражданства РФ ради ОлимпиадыМать пропавшей студентки из Ростова заявила, что ее дочь инструктировал кураторПловчиха из Волгодонска пропустит Олимпиаду в Париже из-за проблем с визой
#Регина Симакова#Общество#Спорт#Видео#Ростов-на-Дону#Олимпиада#Соревнования#Гимнастика#Медаль#Спортсмены#Чемпион
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика