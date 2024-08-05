Гимнаст, которого готовили в Ростове-на-Дону, выиграл серебро на Олимпиаде в Париже

Posted 5 августа, 18:38
Published 5 августа, 18:38
Modified 5 августа, 18:40
Updated 5 августа, 18:40
В воскресенье, 4 августа, гимнаст Артур Давтян смог завоевать серебренную медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он набрал 14,966 балла в опорном прыжке, уступив филиппинскому спортсмену Карлосу Эдриэлю Юло всего на 0,150 балла.
Не смотря на то, что Давтян выступал за Армению, часть его тренировок проходила в России, а именно в Ростове-на-Дону. Кроме того, ростовчанин Никита Нагорный, заслуженный мастер спорта РФ, чемпион мира и олимпийский чемпион 2021 года, поздравил товарища и вспомнил времена, когда они вместе тренировались.
Ранее теннисист из Ростова-на-Дону отказался от спортивного гражданства РФ ради Олимпийских игр в Париже.