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Posted Сегодня, 18:38

Published Сегодня, 18:38

Modified Сегодня, 18:40

Updated Сегодня, 18:40

Тренировавшийся в Ростове-на-Дону гимнаст выиграл серебро на Олимпиаде-2024

Гимнаст, которого готовили в Ростове-на-Дону, выиграл серебро на Олимпиаде в Париже

5 августа 2024, 18:38
Фото: Изображение Midjourney
Тренировавшийся в Ростове-на-Дону гимнаст выиграл серебро на Олимпиаде-2024
Армянский гимнаст Артур Давтян получил олимпийское серебро. Ранее спортсмен тренировался в Ростове-на-Дону, сообщает официальный сайт МОК Olympics.

В воскресенье, 4 августа, гимнаст Артур Давтян смог завоевать серебренную медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Он набрал 14,966 балла в опорном прыжке, уступив филиппинскому спортсмену Карлосу Эдриэлю Юло всего на 0,150 балла.

Не смотря на то, что Давтян выступал за Армению, часть его тренировок проходила в России, а именно в Ростове-на-Дону. Кроме того, ростовчанин Никита Нагорный, заслуженный мастер спорта РФ, чемпион мира и олимпийский чемпион 2021 года, поздравил товарища и вспомнил времена, когда они вместе тренировались.

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Тренировавшийся в Ростове-на-Дону гимнаст выиграл серебро на Олимпиаде-2024
Видео: Изображение Midjourney

Ранее теннисист из Ростова-на-Дону отказался от спортивного гражданства РФ ради Олимпийских игр в Париже.

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