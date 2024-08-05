Голубев объяснил, почему ростовчане не могут записаться к врачу онлайн

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
В Ростовской области уже не один год существует проблема с записью на прием к врачу через систему «электронная очередь». Голубев отметил, что до сих пор программный комплекс находится в разработке, что и вызывает некоторые затруднения. В настоящий момент создается единый механизм, который позволит из любой точки Ростовской области провести запись.
Глава региона отметил, что до конца 2024 года во всех больницах внедрят единую медицинскую информационную систему, которая позволит дончанам без труда попадать на прием.
«Вопрос на отдельном контроле. Мы планируем собрать на единой платформе расписание врачей всех организаций и создать централизованную запись к врачу. Система должна быть внедрена до конца года», — заявил Василий Голубев.
Ранее Голубев рассказал о судьбе моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону