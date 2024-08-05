Голубев объяснил, почему ростовчане не могут записаться к врачу онлайн

В Ростовской области уже не один год существует проблема с записью на прием к врачу через систему «электронная очередь». Голубев отметил, что до сих пор программный комплекс находится в разработке, что и вызывает некоторые затруднения. В настоящий момент создается единый механизм, который позволит из любой точки Ростовской области провести запись.