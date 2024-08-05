Голубев обещал реконструировать подстанции после сбоев с электричеством на Дону

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что температурный режим усложнил работу системы энергоснабжения. Кроме того, параллельно производились ремонтные работы на подстанциях. Все это и привело к систематическим перебоям с электричеством.
В настоящий момент власти планируют принять ряд мер для обеспечения надежного энергоснабжения населения. Так, в донском регионе нужно произвести реконструкцию и увеличение мощности работы ряда подстанций, а также установку дополнительного оборудования.
«Необходимо отработать ситуацию, которая позволит нам практически заново построить новый центр питания… Это достаточно финансово емкая задача», — подметил губернатор.
Ранее в Ростовской области опровергли слухи о новых веерных отключениях света.