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Published Сегодня, 15:53

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Updated Сегодня, 15:57

Голубев обещал реконструкцию подстанций после сбоев с электричеством на Дону

Голубев обещал реконструировать подстанции после сбоев с электричеством на Дону

5 августа 2024, 15:53
Фото: Официальный портал Правительства Ростовской области
Голубев обещал реконструкцию подстанций после сбоев с электричеством на Дону
В Ростовской области из-за жаркой погоды вводились веерные отключения света, которые доставили массу неудобств жителям региона. Губернатор Голубев заявил о масштабной работе и реконструкции системы электроснабжения во избежание будущих проблем, сообщил он в эфире телепрограммы «О главном».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что температурный режим усложнил работу системы энергоснабжения. Кроме того, параллельно производились ремонтные работы на подстанциях. Все это и привело к систематическим перебоям с электричеством.

В настоящий момент власти планируют принять ряд мер для обеспечения надежного энергоснабжения населения. Так, в донском регионе нужно произвести реконструкцию и увеличение мощности работы ряда подстанций, а также установку дополнительного оборудования.

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«Необходимо отработать ситуацию, которая позволит нам практически заново построить новый центр питания… Это достаточно финансово емкая задача», — подметил губернатор.

Ранее в Ростовской области опровергли слухи о новых веерных отключениях света.

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#Регина Симакова#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электричество#Свет#Отключения#Отключения электричества#Перебои электроснабжения#Подстанции
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