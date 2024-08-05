Голубев рассказал о судьбе моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Губернатор Василий Голубев рассказал, что есть вероятность того, что до конца 2024 года завершат проектирование моста на Зеленый остров. Если документация получит положительное заключение экспертизы, то следующим этапом станет финансирование и начало монтажно-строительным работ.
Губернатор совместно с главой администрации Ростова-на-Дону Алексеем Логвиненко рассматривают все возможные варианты по обеспечению системности будущих работ.
Он выразил надежду, что когда-то Зеленый остров станет одним из излюбленных мест ростовчан. «Там есть, чем заниматься, чтобы из него получилась картинка», — резюмировал Голубев.
Ранее Голубев обещал реконструировать подстанции после сбоев с электричеством на Дону.