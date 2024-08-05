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Published Сегодня, 16:15

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Голубев рассказал о судьбе моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону

Голубев рассказал о судьбе моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону

5 августа 2024, 16:15
Фото: wikimedia.org
Голубев рассказал о судьбе моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону
Проектная документация для строительства моста на Зеленый остров в Ростове-на-Дону находится в разработке, сообщил глава Ростовской области Василий Голубев в эфире программы «О главном».

Губернатор Василий Голубев рассказал, что есть вероятность того, что до конца 2024 года завершат проектирование моста на Зеленый остров. Если документация получит положительное заключение экспертизы, то следующим этапом станет финансирование и начало монтажно-строительным работ.

Губернатор совместно с главой администрации Ростова-на-Дону Алексеем Логвиненко рассматривают все возможные варианты по обеспечению системности будущих работ.

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Он выразил надежду, что когда-то Зеленый остров станет одним из излюбленных мест ростовчан. «Там есть, чем заниматься, чтобы из него получилась картинка», — резюмировал Голубев.

Ранее Голубев обещал реконструировать подстанции после сбоев с электричеством на Дону.

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