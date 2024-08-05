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Posted 5 августа, 15:07

Published 5 августа, 15:07

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Горный курорт «Роза Хутор» первым появился на Roblox среди курортов РФ

Горный курорт «Роза Хутор» первым появился на Roblox среди курортов РФ

5 августа 2024, 15:07
Фото: Пресс-служба «Роза Хутор»
К 10-летию проведения зимних Олимпийских игр в Сочи компания «Интеррос» и «Роза Хутор» разработали виртуальную карту горного курорта.

Издание kp.ru сообщает, ранее в Roblox уже были созданы виртуальные пространства нескольких отечественных компаний, среди которых студия «Союзмультфильм», телеканал «Пятница» и ряд сетевых компаний. Однако среди курортов «Роза Хутор» стал первым.

Открытие метавселенной «Роза Хутор» в Roblox произошло 3 июня этого года. Разработкой виртуальной карты занималось агентство Dvor Metamarketing Agency, обладающее опытом в создании подобных проектов.

Российские курорты начали экспериментировать с новыми форматами взаимодействия с посетителями. Виртуальные пространства и узнаваемые локации на популярной среди детей и молодых людей онлайн-платформе Roblox предоставляют уникальную возможность взаимодействовать с этой аудиторией, которая составляет существенную часть гостей горнолыжного курорта. Создатели метавселенной курорта могут в дальнейшем улучшать коммуникацию с аудиторией, организуя различные мероприятия и внедряя новые цифровые инструменты.

Проект стартовал в честь 10-летия зимних Олимпийских игр в Сочи и воссоздает атмосферу того времени. Примечательно, что на онлайн-платформе можно найти не только известные объекты горнолыжного курорта, но и «пасхалки» — отсылки к будущим объектам, которые позже появятся в реальном мире.

Самой приятной является возможность заработать себе отпуск в процессе игры. Первый игрок, собравший 5 миллионов игровых монет, получит сертификат на отдых в выходные и отправится на реальный курорт «Роза Хутор».

Идея, реализованная в цифровом пространстве, интересна еще тем, что известный курорт «Роза Хутор», все его объекты и пейзажи (Олимпийскую деревню с аллеей флагов и Розой Пик с панорамным рестораном и парящими качелями) кроме россиян смогут увидеть игроки из других стран мира. На сегодняшний день в Roblox создано 4,6 миллиарда учетных записей.

Компания «Интеррос» является инвестором горнолыжного курорта «Роза Хутор» и выступает в качестве пионера туризма на онлайн-платформе, не впервый раз объединяя цифровой и реальный миры. В текущем году компания поддержала проведение фиджитал-турнира «Игры будущего», а в прошлом году выпустила проект «Цифровое искусство» по токенизации шедевра Эрмитажа.

«В этом проекте, я считаю, нам удалось в достаточно нетривиальной форме отразить два ключевых направления инвестиций компании — это и высокие технологии, и проекты развития территорий. И пусть метавселенная — это виртуальный мир, но уже сегодня в нем обитают сотни миллионов вполне реальных пользователей со всех уголков земли, для которых знакомство с жемчужиной горного кластера Сочи — курортом „Роза Хутор“ — это и новые идеи для отдыха, и представление о красоте нашей страны», — рассказала Марина Громченко, руководитель направления медиакоммуникаций «Интерроса».

#Общество
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