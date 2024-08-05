Горный курорт «Роза Хутор» первым появился на Roblox среди курортов РФ

«В этом проекте, я считаю, нам удалось в достаточно нетривиальной форме отразить два ключевых направления инвестиций компании — это и высокие технологии, и проекты развития территорий. И пусть метавселенная — это виртуальный мир, но уже сегодня в нем обитают сотни миллионов вполне реальных пользователей со всех уголков земли, для которых знакомство с жемчужиной горного кластера Сочи — курортом „Роза Хутор“ — это и новые идеи для отдыха, и представление о красоте нашей страны», — рассказала Марина Громченко, руководитель направления медиакоммуникаций «Интерроса».