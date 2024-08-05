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Published Сегодня, 10:01

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Updated Сегодня, 10:03

Intel уволит 18 тыс сотрудников из-за огромных убытков

Intel уволит 18 тысяч сотрудников из-за огромных убытков

5 августа 2024, 10:01
Фото: Unsplash
Intel уволит 18 тыс сотрудников из-за огромных убытков
Компания Intel, занимающаяся разработкой и производством микропроцессоров, официально сообщила о значительных финансовых потерях. В связи с этим планируется сокращение штата на 18 тысяч работников, пишет «Новая Хакасия».

Компания Intel планирует в следующем году уменьшить свои затраты на 10 миллиардов долларов и для достижения этой цели намерена уволить около 15% от общего числа сотрудников, которые составляют примерно 110 тысяч человек.

Генеральный директор Пэт Гелсингер в своем внутреннем сообщении подчеркнул, что это решение является крайне трудным и болезненным как для него, так и для работников, которые будут воспринимать эту информацию еще тяжелее.

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В последнем квартале Intel понесла убытки в размере 1,6 миллиарда долларов, что в четыре раза превышает прежние ожидания компании. Продукция Intel, однако, сама по себе не вызывает убытков — финансовые потери связаны с значительными вложениями в производство микросхем.

Ранее стало известно, что одно из ведущих сельхозпредприятий Ростовской области может остановить работу.

#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Убытки
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