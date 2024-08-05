rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Как проходит замедление Youtube в России

Как проходит замедление Youtube в России

5 августа 2024, 08:14
Фото: karlyukav/freepik
Как проходит замедление Youtube в России
В России продолжается работа по ограничению скорости работы Youtube. Как проходит этот процесс и кого это коснулось, в материале «Новых известий».

Специалисты утверждают, что операторы связи получили указания о начале блокировки. Тем не менее, система глубокого анализа пакетов (DPI) не охватила все сети.

Крупные провайдеры заранее приобрели и установили системы для контроля и ограничения интернет-трафика на своих узлах. В то время как в меньших сетях доступ к YouTube пока остается стабильным и быстрым.

Согласно подсчетам, в России 96 миллионов пользователей ежедневно смотрят различные каналы на американской платформе.

Общественник рассказал, почему нельзя ограничивать YouTube для ростовчан
Узнать подробнее

Проблема еще заключается в том, что из-за введенных санкций со стороны России Google не способен поддерживать свои серверы на необходимом уровне. Компания испытывает трудности с оплатой труда сотрудников и даже не может приобретать диски для замены вышедших из строя устройств.

Расширенный материал издания на эту тему читайте по ссылке.

Ранее общественник рассказал, почему нельзя ограничивать YouTube для ростовчан.

Читайте также:
Общественник рассказал, почему нельзя ограничивать YouTube для ростовчан«Не запрещать, не замедлять»: почему ростовчане против ограничений YouTubeЧего ждать от замедления Youtube в России
#Илья Протвинов#Общество#Россия#Youtube#Происшествия#Ограничение скорости#Интернет-трафик
Подпишитесь
Итоги недели: на Дону сбивают дроны, растут цены на бензин, а у семей пустеют карманы
Вчера, 18:40
Губернатор Ростовской области объяснил, почему не могут потушить пожар в Азове
Вчера, 18:05
Стал известен график магнитных бурь в Ростовской области в августе
3 августа, 16:55
Черный дым от пожара в Азове окутал Батайск и Западный в Ростове
Вчера, 16:33
Законсервировали и забыли: фото горящего на Серафимовича в Ростове старинного дома
Вчера, 14:13
Неизвестные проводили работы перед пожаром в старинном доме на Серафимовича в Ростове
Вчера, 13:34