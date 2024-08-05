Как проходит замедление Youtube в России

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Специалисты утверждают, что операторы связи получили указания о начале блокировки. Тем не менее, система глубокого анализа пакетов (DPI) не охватила все сети.
Крупные провайдеры заранее приобрели и установили системы для контроля и ограничения интернет-трафика на своих узлах. В то время как в меньших сетях доступ к YouTube пока остается стабильным и быстрым.
Согласно подсчетам, в России 96 миллионов пользователей ежедневно смотрят различные каналы на американской платформе.
Проблема еще заключается в том, что из-за введенных санкций со стороны России Google не способен поддерживать свои серверы на необходимом уровне. Компания испытывает трудности с оплатой труда сотрудников и даже не может приобретать диски для замены вышедших из строя устройств.
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Ранее общественник рассказал, почему нельзя ограничивать YouTube для ростовчан.