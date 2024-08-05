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Published Сегодня, 12:20

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Updated Сегодня, 12:22

Мусоровоз провалился под землю в Ростове-на-Дону

Мусоровоз провалился под землю в Ростове-на-Дону

5 августа 2024, 12:20
Фото: ТГ Это Ростов
Мусоровоз провалился под землю в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в образовавшуюся на дороге яму провалился мусоровоз, сообщили очевидцы в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Происшествие случилось днем в понедельник, 5 августа, на улице Извилистой. На проезжей части появилась глубокая яма, в которую попал спецтранспорт.

В результате грузовик сильно наклонился, из-за чего колеса на другой стороне оторвались от асфальта. Самостоятельно вытащить транспорт у водителя не получилось.

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«Там давно асфальт просажен», — написали пользователи в комментариях.

Добавим, что официальной информации о происшествии не поступало.

Стоит отметить, что подобные ситуации в городе происходят не в первый раз. До этого автобус провалился на отремонтированной дороге в Ростове-на-Дону.

Еще ранее автомобиль каршеринга вертикально провалился в яму на дороге в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мусоровоз#Яма#Происшествия
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