Мусоровоз провалился под землю в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Происшествие случилось днем в понедельник, 5 августа, на улице Извилистой. На проезжей части появилась глубокая яма, в которую попал спецтранспорт.
В результате грузовик сильно наклонился, из-за чего колеса на другой стороне оторвались от асфальта. Самостоятельно вытащить транспорт у водителя не получилось.
«Там давно асфальт просажен», — написали пользователи в комментариях.
Добавим, что официальной информации о происшествии не поступало.
Стоит отметить, что подобные ситуации в городе происходят не в первый раз. До этого автобус провалился на отремонтированной дороге в Ростове-на-Дону.
Еще ранее автомобиль каршеринга вертикально провалился в яму на дороге в Ростове.