«Ничего нет, кроме дохлой рыбы»: туристы честно рассказали, что думают о Таганроге

«Пляжей несколько, но все в плачевном состоянии, последний, на каком мы были, находится на Новой набережной, пляж Приазовья. Здесь все более менее, так как он относится к местной гостинице, есть пункт спасателей, кабинки для переодевания, водные развлечения, катамараны, бананы. Чуть в глубине пляжа есть заброшенный мостик и вокруг много ив, очень красиво», — заявила одна из отдыхающих.