«Ничего нет, кроме дохлой рыбы»: туристы честно рассказали, что думают о Таганроге

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Это город в Ростовской области, расположен на берегу Таганрогского залива Азовского моря, в 66 километрах от областного центра — Ростова-на-Дону.
Этот курорт, находящийся на южном побережье, отличается довольно сухими погодными условиями. Здесь много тепла, но при этом ощущается нехватка влаги. Тем не менее, морские бризы способствуют смягчению жарких дней. Климатическая зона города может быть охарактеризована как переходная между мягким континентальным и субтропическим средиземноморским.
Август — самый горячий месяц в Таганроге. Средние температуры в дневное и ночное время достигают 29,8 и 22,4 градусов соответственно.
В Интернете пользователи оставили большое количество отзывов о городе курорте. В том числе есть негативные мнения.
«Таганрог никому не нужен, особенно властям: грязный, старый. Ощущение, что здесь абсолютно весь город покрыт грязью и пылью. Любые попытки походить на современные города (постройка новых жк, парков и тп) выглядит смешно, ведь все, как всегда, получается ужасно», — написал один из пользователей.
Он добавил, что здесь «море грязное, вонючее, где ничего нет, кроме дохлой рыбы и высоких цен на отдых для туристов». По его словам, снять квартиру посуточно будет стоить дороже, чем в Ростове.
Добавим, что жалоб от туристов на большое количество грязи оказалось сразу несколько.
Недовольны гости оказались и состоянием дорог.
«Инфраструктура оставляет желать лучшего. Дороги убитые, доступ к пляжами, в основном, представляет собой спуски по плохим дорогам, заваленных мусором. Песок со стеклами, и здесь играют дети…», — пишут туристы.
Туристы также оставляют свои отзывы по поводу различной живности в городе, которая их совершенно не устраивает.
«Море очень мелкое, под ногами тина, ил, огромные ужи 1-2 метра», — жалуются отдыхающие.
«Главная достопримечательность города — море. Оно очень мелкое, так что здесь не плавают, а ходят по дну. Но осторожно. Часто в воде можно встретить гадюк, хоть они и безобидные, но могут здорово напугать туристов», — сообщают туристы.
Не все остались довольны местами отдыха возле воды.
«Пляжей несколько, но все в плачевном состоянии, последний, на каком мы были, находится на Новой набережной, пляж Приазовья. Здесь все более менее, так как он относится к местной гостинице, есть пункт спасателей, кабинки для переодевания, водные развлечения, катамараны, бананы. Чуть в глубине пляжа есть заброшенный мостик и вокруг много ив, очень красиво», — заявила одна из отдыхающих.
Добавим, что туристы оставили большое количество положительных отзывов.
«В Таганроге отлично отдыхается как взрослым, так и детям. Приятно удивило разнообразие развлекательных центров, в том числе водных. Нельзя не отметить огромное количество магазинов для любителей не только отдыхать у моря, а также совершать покупки. Для любителей кафе могу отметить, что их такое количество, что все не обойти, а еда — пальчики оближешь. Рекомендую посетить Таганрог», — сообщили отдыхающие.
Пользователи остались довольными тем, что в городе много зелени и сохранился исторический облик. Это позволят гулять в тени и наслаждаться красивыми видами курорта.
«Город четко разделяется на старую часть и новую. В новой нет ничего интересного, а вот по старой части прогуляться одно удовольствие. Таганрог — зеленый город. Даже в самый жаркий день можно спокойно укрыться в тени. Очень много домов постройки 19 века. Идешь и представляешь, как здесь жили люди более 100 лет назад», — пишут туристы.
«Мы приезжаем сюда отдыхать с двумя детьми уже не в первый раз, так как есть где погулять по городу. Здесь очень красивый парк имени Горького, красивая и чистая набережная. Несмотря на возраст города, тут чисто и красиво», — говорится в отзывах.
Ранее ростовчане рассказали об отдыхе на Азовском море.