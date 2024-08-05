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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Около 100 человек пропали в Ростовской области за один месяц

Около 100 человек пропали без вести в Ростовской области

5 августа 2024, 13:13
Фото: Изображение Midjourney
Около 100 человек пропали в Ростовской области за один месяц
В Ростовской области за июль 2024 года пропали почти 100 человек. Поиски некоторых до сих пор продолжаются, сообщает региональный поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Согласно статистике организации, в донском регионе в июле 2024 года поступило 96 заявок на поиск пропавших без вести людей. 42 человека были найдены живыми, 11 разыскиваемых погибли. Еще 10 местных жителей найдены в беспамятном состоянии. Однако сотрудники отряда смогли узнать информацию об их родных.

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Отметим, что на данным момент продолжаются поиски еще 16 человек. Поисковики делают все, чтобы найти их: распространяют ориентировки, ищут свидетелей и зацепки.

Ранее стало известно, что правнук Иосифа Сталина подключился к поиску пропавшей в Дагестане студентки из Ростова-на-Дону.

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