Около 100 человек пропали без вести в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Согласно статистике организации, в донском регионе в июле 2024 года поступило 96 заявок на поиск пропавших без вести людей. 42 человека были найдены живыми, 11 разыскиваемых погибли. Еще 10 местных жителей найдены в беспамятном состоянии. Однако сотрудники отряда смогли узнать информацию об их родных.
Отметим, что на данным момент продолжаются поиски еще 16 человек. Поисковики делают все, чтобы найти их: распространяют ориентировки, ищут свидетелей и зацепки.
Ранее стало известно, что правнук Иосифа Сталина подключился к поиску пропавшей в Дагестане студентки из Ростова-на-Дону.