Около 100 человек пропали без вести в Ростовской области

Согласно статистике организации, в донском регионе в июле 2024 года поступило 96 заявок на поиск пропавших без вести людей. 42 человека были найдены живыми, 11 разыскиваемых погибли. Еще 10 местных жителей найдены в беспамятном состоянии. Однако сотрудники отряда смогли узнать информацию об их родных.