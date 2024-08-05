Подросток за 20 тысяч рублей устроил диверсию на железной дороге под Ростовом

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Происшествие случилось на железнодорожном перегоне «Батайск-Азов». Здесь загорелась подстанция, предназначенная для резерва электрооборудования автоматики.
Прибывшие специалисты определили, что был совершен поджог. На месте нашли пробку от пластиковой бутылки и угли.
Подозреваемыми оказались двое жителей Азова в возрасте 17 и 20 лет. Удалось выяснить, что они пошли на этот шаг за 20 тысяч рублей, которые им перевел куратор.
По факту покушения на теракт возбудили уголовное дело, сейчас фигуранты находятся под стражей. Максимальное наказание составляет 20 лет заключения.
Ранее жителя Гуково задержали за поджог релейного шкафа на железной дороге.