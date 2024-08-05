Проспект Стачки затопило в Ростове-на-Дону во время ливня и града

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Напомним, что днем в нескольких частях города прошел ливень, а в Левенцовке выпал град. Теперь появляются сообщения о подтоплениях.
«Проспект Стачки немного уплыл», — написали ростовчане и показали на фотографии затопленную дорогу. Но автомобилистов это не остановило, они проезжают по воде.
По словам местных жителей, не во всех районах города прошел сильный дождь.
Глава горадминистрации Алексей Логвиненко рассказал, что штормовое предупреждение будет действовать до конца суток. Он попросил местных жителей не парковать машины под слабоукрепленными конструкциями и деревьями.
Ранее мощнейшая магнитная буря уровня G3 накрыла Ростов-на-Дону.