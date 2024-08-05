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Published Сегодня, 09:21

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Проспект Стачки затопило в Ростове-на-Дону во время ливня и града

Проспект Стачки затопило в Ростове-на-Дону во время ливня и града

5 августа 2024, 09:21
Фото: Pxhere
Проспект Стачки затопило в Ростове-на-Дону во время ливня и града
В Ростове-на-Дону в понедельник, 5 августа, затопило дороги на проспекте Стачки, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Напомним, что днем в нескольких частях города прошел ливень, а в Левенцовке выпал град. Теперь появляются сообщения о подтоплениях.

«Проспект Стачки немного уплыл», — написали ростовчане и показали на фотографии затопленную дорогу. Но автомобилистов это не остановило, они проезжают по воде.

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Фото: ТГ канал «Это Ростов»

По словам местных жителей, не во всех районах города прошел сильный дождь.

Глава горадминистрации Алексей Логвиненко рассказал, что штормовое предупреждение будет действовать до конца суток. Он попросил местных жителей не парковать машины под слабоукрепленными конструкциями и деревьями.

Ранее мощнейшая магнитная буря уровня G3 накрыла Ростов-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ливень#Град#Проспект Стачки#Происшествия
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