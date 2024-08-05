Ростовчанам показали, как будет выглядеть левый берег после застройки

Posted Сегодня, 14:00
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Он утвердил документацию по планированию и межеванию территории в границах Пойменной, Восточного шоссе, городского округа «Город Ростов-на-Дону», полосы отвода железной дороги. Общая площадь составляет 300 гектаров.
Планируется построить три детсада, школу на 2,4 тысячи воспитанников, поликлинику, детскую школу искусств.
Отмечается, что в новых жилых комплексах поселятся 18 тысяч человек. Около 83 гектаров территории планируется отдать под озеленение.
Градоначальник показал эскизы, как будет выглядеть новый район.
Ранее стало известно, что несколько дорог построят в Левенцовке в Ростове-на-Дону.
До этого губернатор попросил Минэнерго построить новые энергообъекты в регионе.