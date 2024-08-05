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Updated Сегодня, 14:02

Ростовчанам показали, как будет выглядеть Левый берег после застройки

Ростовчанам показали, как будет выглядеть левый берег после застройки

5 августа 2024, 14:00
Фото: Администрация Ростова
Ростовчанам показали, как будет выглядеть Левый берег после застройки
В Ростове-на-Дону подготовили документ, на основании которого появится новый жилой район, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Он утвердил документацию по планированию и межеванию территории в границах Пойменной, Восточного шоссе, городского округа «Город Ростов-на-Дону», полосы отвода железной дороги. Общая площадь составляет 300 гектаров.

Планируется построить три детсада, школу на 2,4 тысячи воспитанников, поликлинику, детскую школу искусств.

Несколько дорог построят в Левенцовке в Ростове-на-Дону
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Фото: Администрация Ростова

Отмечается, что в новых жилых комплексах поселятся 18 тысяч человек. Около 83 гектаров территории планируется отдать под озеленение.

Градоначальник показал эскизы, как будет выглядеть новый район.

Ранее стало известно, что несколько дорог построят в Левенцовке в Ростове-на-Дону.

До этого губернатор попросил Минэнерго построить новые энергообъекты в регионе.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Левый берег#Жилой район#Застройка
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