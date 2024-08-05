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Posted Сегодня, 18:17

Published Сегодня, 18:17

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

«Союзмультфильм» отсудил 208 тысяч у бизнеса в Ростовской области за Чебурашку

«Союзмультфильм» массово собирает дань с ростовского бизнеса из-за Чебурашки

5 августа 2024, 18:17
Фото: Изображение Шедеврум
«Союзмультфильм» отсудил 208 тысяч у бизнеса в Ростовской области за Чебурашку

«Союзмультфильм» отсудил 208 тысяч у бизнеса в Ростовской области за Чебурашку

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел за три дня девять исковых заявлений от киностудии «Союзмультфильм». Компания взыскала денежные средства за использование образа Чебурашки. Документация размещена в картотеке арбитражных дел.

За три дня с 29 по 31 июля Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел девять исков от киностудии «Союзмультфильм». Компания требовала компенсации от местных предпринимателей и организаций за незаконное использование изображения Чебурашки. В общей сложности сумма взысканий составила 208 тысяч рублей без учета госпошлины.

При этом истец требовал взыскать с бизнесменов по 100 тысяч рублей, но суд частично удовлетворил эти требования. В результате предпринимателям и компаниям предстоит заплатить за Чебурашку от 10 до 12 тысяч рублей. В качестве вещественных доказательств истец представил мягкие игрушки, футболки, носки, сумки и другие предметы с изображением персонажа. Суд постановил уничтожить контрафактный товар.

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Ранее другого ростовского предпринимателя заставили заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей «Союзмультфильму» за того же Чебурашку.

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