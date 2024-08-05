«Союзмультфильм» массово собирает дань с ростовского бизнеса из-за Чебурашки

При этом истец требовал взыскать с бизнесменов по 100 тысяч рублей, но суд частично удовлетворил эти требования. В результате предпринимателям и компаниям предстоит заплатить за Чебурашку от 10 до 12 тысяч рублей. В качестве вещественных доказательств истец представил мягкие игрушки, футболки, носки, сумки и другие предметы с изображением персонажа. Суд постановил уничтожить контрафактный товар.