Стало известно, где в Ростовской области искать дешевое мясо

Согласно статистике ведомства на 29 июля 2024 года, самую дешевую курятину продают в Миллерово, в среднем за 184 рубля и 9 копеек за килограмм. В Волгодонске и Шахтах птица стоит в среднем 190,89 и 199,34 рубля соответственно. В Сальске и Ростове-на-Дону фактически одинаковая стоимость на куриное мясо — около 204,76 рубля за килограмм. А в Таганроге курятина оказалась почти на 6 рублей дороже, и это самый высокий показатель по области.