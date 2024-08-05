Стало известно, где в Ростовской области искать дешевое мясо

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Согласно статистике ведомства на 29 июля 2024 года, самую дешевую курятину продают в Миллерово, в среднем за 184 рубля и 9 копеек за килограмм. В Волгодонске и Шахтах птица стоит в среднем 190,89 и 199,34 рубля соответственно. В Сальске и Ростове-на-Дону фактически одинаковая стоимость на куриное мясо — около 204,76 рубля за килограмм. А в Таганроге курятина оказалась почти на 6 рублей дороже, и это самый высокий показатель по области.
Свинину дешевле всего покупать в Ростове — в среднем 343,12 рубля за килограмм. В Сальске и Миллерово она обойдется почти 360 рублей, в Волгодонске — 370,30 рубля, в Таганроге — 378,35 рубля. Самые высокие цены на свинину зафиксированы в Шахтах — 379,24 рубля за килограмм.
Баранину выгоднее покупать в Миллерово, здесь килограмм мяса обойдется в 612,54 рубля. В Волгодонске и Ростове-на-Дону стоимость такого мяса составила в среднем за 706,67 и 723,89 рубля соответственно. В Таганроге и Шахтах цены еще выше — 754,81 и 771,65 рубля за килограмм
Говядину дешевле всего обходится шахтинцам — 528,29 рубля за килограмм. В Сальске и Миллерово говядина обойдется в 542,64 и 544,64 рубля соответственно, в Волгодонске — 549,68 рубля, а в Ростове-на-Дону — 556 рублей 3 копейки.
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