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Published Сегодня, 06:54

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Стало известно, как байкер остался без головы в Ростовской области

Стало известно, как байкер лишился головы и рук в Ростове

5 августа 2024, 06:54
Фото: Pxhere / Для иллюстрации
Стало известно, как байкер остался без головы в Ростовской области

В Ростовской области назвали подробности ДТП с обезглавленным мотоциклистом

В Ростовской области в аварии с двумя мотоциклами погиб один из водителей, сообщили в региональном УГИБДД.

На трассе М-4 «Дон» водитель Suzuki ехал на высокой скорости и не соблюдал дистанцию. Это привело к столкновению с мотоциклом Honda.

От полученных травм скончался водитель Suzuki. Второй байкер получил травмы, его доставили в больницу. О его состоянии на данный момент информации нет.

Мотоциклисту оторвало голову в ДТП на выезде из Ростова
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Отмечается, что в данный момент правоохранители выясняют все детали ДТП.

При этом ранее очевидцы заявили, что у одного из водителей от удара оторвало голову и руки.

До этого при столкновении автомобилей на проезжей части в донском регионе пострадал велосипедист.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Происшествия#Мотоциклы
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