Стало известно, как байкер лишился головы и рук в Ростове

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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На трассе М-4 «Дон» водитель Suzuki ехал на высокой скорости и не соблюдал дистанцию. Это привело к столкновению с мотоциклом Honda.
От полученных травм скончался водитель Suzuki. Второй байкер получил травмы, его доставили в больницу. О его состоянии на данный момент информации нет.
Отмечается, что в данный момент правоохранители выясняют все детали ДТП.
При этом ранее очевидцы заявили, что у одного из водителей от удара оторвало голову и руки.
До этого при столкновении автомобилей на проезжей части в донском регионе пострадал велосипедист.
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